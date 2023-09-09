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İBB Başkanı İmamoğlu: CHP değişirse, Türkiye değişir
İBB Başkanı İmamoğlu: CHP değişirse, Türkiye değişir
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP'nin de Türkiye'nin de değişeceğine inanıyorum. CHP değişirse Türkiye değişir" şeklinde konuştu. 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T18:30+0300
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ekrem imamoğlu
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reform Enstitüsü ve Ülke Politikaları Vakfı işbirliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "100. Yılında CHP" panelinde yaptığı konuşmada, partisinin 1. Dünya Savaşı'nın yarattığı büyük yıkımdan kurtaran askeri ve siyasi süreçte hayat bulduğunu söyledi.Yasalar önünde herkesin bir diğeriyle eşit vatandaş olduğu bir cumhuriyette yaşanılmasında CHP'nin imzası olduğunu anlatan İmamoğlu, CHP'nin dönemin koşullarına rağmen 1950'li yıllara kadar önemli atılımlar yaptığını, iktidarda olmasa da 1980'li yıllara kadar ülke siyasetine yön verdiğini ifade etti. 'CHP kendisini adeta 'ebedi ve ezeli muhalefet partisi' konumuna hapsetti'İmamoğlu, CHP'nin son 43 yıldır ise zihni ve fiili bir değişememe sorunu yaşadığına dikkati çekerek, "1980'den bugüne dünya ve Türkiye muazzam biçimde değişirken bu değişime ayak uyduramayan CHP kendisini adeta 'ebedi ve ezeli muhalefet partisi' konumuna hapsetti" diye konuştu.Dünya ve Türkiye değişirken CHP'nin atalete düştüğünü, geçmişteki başarılarıyla avunur bir noktaya gerilediğini anlatan İmamoğlu, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, vatandaşlarımıza iktidarın değişebileceği inancını veremeyen bir CHP'yle ve muhalefetle giriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.İmamoğlu, bu hali kabullenmediğine dikkati çekerek, partisinin bundan daha iyisini yapabileceğine tüm kalbiyle inandığını dile getirdi."CHP'nin de Türkiye'nin de değişeceğine inanıyorum. CHP değişirse Türkiye değişir" diyen İmamoğlu, partisinin hem vizyonu hem de işleyişinin değişmesi gerektiğini savundu.İmamoğlu, bu toplantıda CHP'nin yeni vizyonunun ne olması gerektiğine odaklanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:İnsanların beklentilerini ve taleplerini sorgulamayan, kulağını millete vermeyen, kendi doğrusunu millete dayatan politika yapma alışkanlıklarını değiştirmek zorunda olduklarını vurgulayan İmamoğlu, partinin yapısı ve alışkanlıklarının halkın siyasete katılımını engellediğini kaydetti.'Bunu başaramayan bir CHP'nin iktidar şansı olamaz'İmamoğlu, "İhtiyacımız olan insan kaynağı yalnızca politikaya katılmak konusunda en cesur olanlar değiller. Aynı zamanda en bilgili ve en yaratıcı olanlarımıza da ihtiyacımız var. Partinin kapısının bu insanlara açılması onların katılımının teşvik edilmesi şarttır. Bunu başaramayan bir CHP'nin iktidar şansı olamaz" dedi.Bugün milletin CHP ve onun liderliğindeki muhalefete iktidar vizesi vermediğinin altını çizen İmamoğlu, "Ancak başka bir doğru daha var. Bu millet Türkiye'yi sıçratarak zenginleştirecek, güçlü ve adil bir Türkiye'yi inşa edecek bir muhalefeti gördüğünde tereddüt etmeden iktidara taşıyacaktır" ifadesini kullandı.Aralarında eski CHP Genel Başkan Yardımcılarından Ercan Karakaş, bazı eski milletvekilleri ile eski il başkanlarının katıldığı panelde, CHP'nin ve cumhuriyetin 100 yılına ilişkin tarihçi ve uzmanlar değerlendirmelerde bulundu.
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ekrem imamoğlu, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

İBB Başkanı İmamoğlu: CHP değişirse, Türkiye değişir

18:30 09.09.2023
© AA / Murat Şengülİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reform Enstitüsü ve Ülke Politikaları Vakfı işbirliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "100. Yılında CHP" paneline katılarak konuşma yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reform Enstitüsü ve Ülke Politikaları Vakfı işbirliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 100. Yılında CHP paneline katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2023
© AA / Murat Şengül
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP'nin de Türkiye'nin de değişeceğine inanıyorum. CHP değişirse Türkiye değişir" şeklinde konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reform Enstitüsü ve Ülke Politikaları Vakfı işbirliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "100. Yılında CHP" panelinde yaptığı konuşmada, partisinin 1. Dünya Savaşı'nın yarattığı büyük yıkımdan kurtaran askeri ve siyasi süreçte hayat bulduğunu söyledi.
Yasalar önünde herkesin bir diğeriyle eşit vatandaş olduğu bir cumhuriyette yaşanılmasında CHP'nin imzası olduğunu anlatan İmamoğlu, CHP'nin dönemin koşullarına rağmen 1950'li yıllara kadar önemli atılımlar yaptığını, iktidarda olmasa da 1980'li yıllara kadar ülke siyasetine yön verdiğini ifade etti.

'CHP kendisini adeta 'ebedi ve ezeli muhalefet partisi' konumuna hapsetti'

İmamoğlu, CHP'nin son 43 yıldır ise zihni ve fiili bir değişememe sorunu yaşadığına dikkati çekerek, "1980'den bugüne dünya ve Türkiye muazzam biçimde değişirken bu değişime ayak uyduramayan CHP kendisini adeta 'ebedi ve ezeli muhalefet partisi' konumuna hapsetti" diye konuştu.
Dünya ve Türkiye değişirken CHP'nin atalete düştüğünü, geçmişteki başarılarıyla avunur bir noktaya gerilediğini anlatan İmamoğlu, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, vatandaşlarımıza iktidarın değişebileceği inancını veremeyen bir CHP'yle ve muhalefetle giriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
İmamoğlu, bu hali kabullenmediğine dikkati çekerek, partisinin bundan daha iyisini yapabileceğine tüm kalbiyle inandığını dile getirdi.
"CHP'nin de Türkiye'nin de değişeceğine inanıyorum. CHP değişirse Türkiye değişir" diyen İmamoğlu, partisinin hem vizyonu hem de işleyişinin değişmesi gerektiğini savundu.
İmamoğlu, bu toplantıda CHP'nin yeni vizyonunun ne olması gerektiğine odaklanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Uzatmadan, bir çırpıda söyleyeyim. Değişimin yeni vizyonu, CHP'yi dünya ölçeğinde ideolojik politik bir kriz yaşayan sosyal demokrasiye ilham veren, küresel seviyede saygın ve güçlü bir parti haline getirmek olmalıdır. Değişimin yeni vizyonu, bu ülkeye bir kere daha çağ atlatarak, gelir dağılımını kökten düzelterek, yetenekli ve girişimci insanlara adil fırsatlar sunacak mekanizmalar kurmak olmalıdır."
İnsanların beklentilerini ve taleplerini sorgulamayan, kulağını millete vermeyen, kendi doğrusunu millete dayatan politika yapma alışkanlıklarını değiştirmek zorunda olduklarını vurgulayan İmamoğlu, partinin yapısı ve alışkanlıklarının halkın siyasete katılımını engellediğini kaydetti.

'Bunu başaramayan bir CHP'nin iktidar şansı olamaz'

İmamoğlu, "İhtiyacımız olan insan kaynağı yalnızca politikaya katılmak konusunda en cesur olanlar değiller. Aynı zamanda en bilgili ve en yaratıcı olanlarımıza da ihtiyacımız var. Partinin kapısının bu insanlara açılması onların katılımının teşvik edilmesi şarttır. Bunu başaramayan bir CHP'nin iktidar şansı olamaz" dedi.
Bugün milletin CHP ve onun liderliğindeki muhalefete iktidar vizesi vermediğinin altını çizen İmamoğlu, "Ancak başka bir doğru daha var. Bu millet Türkiye'yi sıçratarak zenginleştirecek, güçlü ve adil bir Türkiye'yi inşa edecek bir muhalefeti gördüğünde tereddüt etmeden iktidara taşıyacaktır" ifadesini kullandı.
Aralarında eski CHP Genel Başkan Yardımcılarından Ercan Karakaş, bazı eski milletvekilleri ile eski il başkanlarının katıldığı panelde, CHP'nin ve cumhuriyetin 100 yılına ilişkin tarihçi ve uzmanlar değerlendirmelerde bulundu.
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