https://sputniknews.com.tr/20230909/hindistan-basbakani-modi-hindistan-ortadogu-avrupa-ekonomik-koridoru-duyurusunu-yapti-1075342321.html

Hindistan Başbakanı Modi, Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru duyurusunu yaptı

Hindistan Başbakanı Modi, Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru duyurusunu yaptı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru konusunda "tarihi... 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T18:08+0300

2023-09-09T18:08+0300

2023-09-09T18:08+0300

dünya

narendra modi

g20

hindistan

ortadoğu

g20 maliye bakanları toplantısı

g20 zirvesi

avrupa

birleşik arap emirlikleri (bae)

abd

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The Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla devam eden G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı ve Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru" oturumu yapıldı.Oturumda konuşan Modi, "Bugün önemli ve tarihi bir ortaklık konusunda anlaşmaya varıldı. İlerleyen dönemlerde, (koridor) Hindistan, Batı Asya ve Avrupa'da büyük bir ekonomik entegrasyon aracı olacak" dedi.Başbakan Modi, koridorun dünya genelindeki bağlantı ve sürdürülebilir kalkınmaya yeni bir yön vereceğini de sözlerine ekledi.Söz konusu girişim, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Fransa, İtalya, Almanya ve ABD'yi kapsıyor.- G20 Liderler ZirvesiKüresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun 3'te 2'sini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki 3 oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alıyor.Bu yıl ilk kez "dönem başkanlığı" heyecanını yaşayan Hindistan'ın zirvede yeşil kalkınma, hızlandırılmış/kapsayıcı ve dirençli büyüme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde hızlandırılmış ilerleme, teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, 21. yüzyıl için çok taraflı kurumlar, kadın liderliğinde kalkınma gibi konuları öne çıkarması bekleniyor.Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması konusu da toplantıda gündeme getiriliyor.Zirvede çok taraflı kuruluşlardan gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, uluslararası borç yapısında reforma gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular ele alınıyor.

hindistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

abd

suudi arabistan

avrupa birliği

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