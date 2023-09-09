https://sputniknews.com.tr/20230909/hatayda-depremin-215-gununde-enkazda-cansiz-beden-bulundu-1075328580.html

Hatay'da depremin 215. gününde enkazda cansız beden bulundu

Hatay'da depremin 215. gününde enkazda cansız beden bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da 215. günde enkaz içerisinde bir kişinin cansız bedeni çıktı. Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen ceset... 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T11:04+0300

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türkiye

hatay

deprem

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Antakya ilçesi Atatürk Caddesi’nde yürütülen çalışmalar çerçevesinde işhanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu enkazda ceset bulundu.Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.

https://sputniknews.com.tr/20230909/fas-ulusal-jeofizik-enstitusu-son-yuzyilin-en-buyuk-depremi-dedi-ilk-goruntuler-geldi-1075327281.html

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