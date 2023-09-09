https://sputniknews.com.tr/20230909/fastaki-7-buyuklugundeki-depremde-tablo-agirlasiyor-can-kaybi-bini-gecti-1075338412.html
Fas'ta 7 büyüklüğündeki depremde tablo ağırlaşıyor: Can kaybı bini geçti
Fas'ta 7 büyüklüğündeki depremde tablo ağırlaşıyor: Can kaybı bini geçti
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 37'ye, yaralıların sayısı 721'e yükseldi. 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T16:11+0300
2023-09-09T16:11+0300
2023-09-09T16:22+0300
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Fas'ta 7 büyüklüğündeki depremde tablo ağırlaşıyor: Can kaybı bini geçti
16:11 09.09.2023 (güncellendi: 16:22 09.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 37'ye, yaralıların sayısı 721'e yükseldi.