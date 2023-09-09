CHP'nin 100. yıl marşı ilk kez dinletildi
© CHP/ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 3 gün sürecek olan Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinliklerinin ilkine katıldı.
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen programda Besteci Bujor Hoinic'in bestelediği ve partiye hediye edilen "100. Yıl Cumhuriyet Marşı" ilk kez dinletildi.
"Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinlikleri"nin ilki, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı parti genel merkez bahçesindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
© CHP/ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 3 gün sürecek olan Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinliklerinin ilkine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 3 gün sürecek olan Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinliklerinin ilkine katıldı.
© CHP/ALP EREN KAYA
Şef Hakan Tepeli yönetiminde Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu'nun marşlar seslendirdiği programda, Besteci Bujor Hoinic'in, Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"nden esinlenerek bestelediği ve partiye hediye edilen "100. Yıl Cumhuriyet Marşı" da dinletildi.
© CHP/ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 3 gün sürecek olan Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinliklerinin ilkine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 3 gün sürecek olan Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinliklerinin ilkine katıldı.
© CHP/ALP EREN KAYA
Programda, Sunay Akın da "Aydınlanma Yolunda CHP" anlatısı gerçekleştirdi.
© CHP/ALP EREN KAYACHP Genel Merkezi bahçesinde düzenlenen açılış kokteylinde CHP 100. Yıl Cumhuriyet Marşını dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, kutlama programında Sunay Akın ile Aydınlanma Yolunda CHP Gösterisi ve ışık gösterisini de takip etti.
CHP Genel Merkezi bahçesinde düzenlenen açılış kokteylinde CHP 100. Yıl Cumhuriyet Marşını dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, kutlama programında Sunay Akın ile Aydınlanma Yolunda CHP Gösterisi ve ışık gösterisini de takip etti.
© CHP/ALP EREN KAYA
"Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla" sloganıyla düzenlenen program ses ve ışık gösterileriyle sona erdi.
Programda ilk kez dinletilen "100. Yıl Cumhuriyet Marşı"nın sözleri şöyle:
"Bin dokuz yüz yirmi üç
Yirmi dokuz Ekim’i
Cumhuriyet kuruldu,
Gökte bir yıldız doğdu.
Cumhuriyet uğruna
Can veririz adına,
Şehitler kanlarını,
Feda etti yurduma.
Cumhuriyet bir asır,
Ebediyen yaşasın!
Altı oklu bayrağım dalgalansın,
Göklerde parlasın.
'Ya istiklal, ya ölüm'
ATAMIZIN sözleri;
Halkımızın eseri
Türkiye Cumhuriyeti.
Eşit ve hür yaşarız,
Her güçlüğü aşarız,
Korumaya and içtik
Bu destanı yazan milleti.
Senin olsun Türkiyem
Sonsuza dek hürriyet,
Gerçek demokrasi, medeniyet,
Hak, hukuk, adalet.
Hak, hukuk, adalet!
Hak, hukuk, adalet! İlelebet"
Bu arada CHP, yarın kuruluşunun 100. yılını kutlayacak. CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle X (Twitter) hesabından bu akşam bir video "Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Cumhuriyet Halk Partisi yüz yaşında. Altı okun ilkeleri yüz yıldır, emeğin, özgürlüğün, halkın ve haklının sesi oldu. Hepimize kutlu olsun. Benim için CHP" notuyla paylaşıldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Cumhuriyet Halk Partisi yüz yaşında. Altı okun ilkeleri yüz yıldır, emeğin, özgürlüğün, halkın ve haklının sesi oldu. Hepimize kutlu olsun. #BenimİçinCHP pic.twitter.com/JjINtCfVHd— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) September 8, 2023