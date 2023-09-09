https://sputniknews.com.tr/20230909/chpnin-100-yil-marsi-ilk-kez-dinletildi-1075321249.html

CHP'nin 100. yıl marşı ilk kez dinletildi

CHP'nin 100. yıl marşı ilk kez dinletildi

Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen programda Besteci Bujor Hoinic'in bestelediği ve partiye hediye edilen "100. Yıl... 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T00:13+0300

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türkiye

chp

marş

kemal kılıçdaroğlu

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"Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinlikleri"nin ilki, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı parti genel merkez bahçesindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Şef Hakan Tepeli yönetiminde Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu'nun marşlar seslendirdiği programda, Besteci Bujor Hoinic'in, Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"nden esinlenerek bestelediği ve partiye hediye edilen "100. Yıl Cumhuriyet Marşı" da dinletildi.Programda, Sunay Akın da "Aydınlanma Yolunda CHP" anlatısı gerçekleştirdi."Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla" sloganıyla düzenlenen program ses ve ışık gösterileriyle sona erdi.Programda ilk kez dinletilen "100. Yıl Cumhuriyet Marşı"nın sözleri şöyle:Bu arada CHP, yarın kuruluşunun 100. yılını kutlayacak. CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle X (Twitter) hesabından bu akşam bir video "Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Cumhuriyet Halk Partisi yüz yaşında. Altı okun ilkeleri yüz yıldır, emeğin, özgürlüğün, halkın ve haklının sesi oldu. Hepimize kutlu olsun. Benim için CHP" notuyla paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230904/chp-sozcusu-oztrak-ulkede-sosyal-riskler-her-gecen-gun-artiyor-1075181296.html

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