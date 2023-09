https://sputniknews.com.tr/20230909/bbp-genel-baskani-destici-bu-sefer-insallah-kazanacagimiz-belediye-sayisi-100un-uzerinde-olacaktir-1075344245.html

BBP Genel Başkanı Destici: Bu sefer inşallah kazanacağımız belediye sayısı 100'ün üzerinde olacaktır

BBP Genel Başkanı Destici, yerel seçimlere kendi logo ve kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. 09.09.2023

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim öncesi ve sonrasında dindarlara ve başörtülülere sözlü ve fiili saldırıların arttığını ifade ederek, bu tavır içindekileri aklı selime, başkalarının fikrine, siyasi görüşüne ve giyimine saygılı ve hoşgörülü olmaya çağırdı.'Türk Silahlı Kuvvetlerinin namlusunu burunlarının ucunda göreceklerini hiç unutmasınlar'Kerkük, Irak ve Suriye'de Türkmenlerin varlık ve güvenliklerinin hiçbir tartışma kabul edilemeyecek şekilde, Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Destici, "Her ne sebeple her ne endişeyle olursa olsun, Kerkük'te bir etnik temizlik rüyası görenler, uyandıklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin namlusunu burunlarının ucunda göreceklerini hiç unutmasınlar. Herkes her kötülüğü hayal edebilir. Ancak bunun çok ağır bir bedeli olacağını herkese hatırlatıyorum" diye konuştu.Yerel seçimlere ilişkin de konuşan Destici, 2019 yerel seçimlerinde BBP olarak seçim çevrelerinin sadece dörtte birinde aday gösterdiklerini ve yüzde 1,9 oy aldıklarını aktardı.Destici, Cumhur İttifakı hassasiyetiyle büyükşehirler başta olmak üzere bir kaç şehir dışında aday çıkarmadıklarını, İstanbul, Ankara başta olmak üzere Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oylarının yakın olduğu ilçelerde de aynı şekilde hareket ettiklerini anlattı.'Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadığız'Doğuda da "HDP kazanmasın" hassasiyetiyle pek çok yerde aday çıkarmadıklarını aktaran Destici, şunları kaydetti:'Kazanacağımız meclis üyesi sayısı 1000'in üzerinde olacaktır'Destici, geçen yerel seçimlerde sadece dörtte bir yerde aday göstermelerine rağmen 11 belediye, 300'ün üzerinde meclis üyesi ve onlarca il genel meclisi üyesi kazandıklarını aktararak, "Bu sefer inşallah kazanacağımız belediye sayısı 100'ün üzerinde olacaktır, kazanacağımız meclis üyesi sayısı 1000'in üzerinde olacaktır, kazanacağımız il genel meclisi üyesi sayısı da inşallah 100'ün üzerinde olacaktır, hedefimiz budur" diye konuştu.

