https://sputniknews.com.tr/20230909/bati-basini-g20-ukrayna-konusunda-uzlasici-bir-formulasyon-gelistirdi-1075333723.html

Batı basını: G20, Ukrayna konusunda uzlaşıcı bir formülasyon geliştirdi

Batı basını: G20, Ukrayna konusunda uzlaşıcı bir formülasyon geliştirdi

Bloomberg, Hindistan’da düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılan ülkelerin diplomatlarının Ukrayna konusunda uzlaşıcı bir formülasyon geliştirdiğini aktardı. 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T13:28+0300

2023-09-09T13:28+0300

2023-09-09T13:28+0300

ukrayna krizi

g20

g20 liderler zirvesi

ukrayna

rusya

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Bloomberg’in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, G20 ülkeleri diplomatları Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin uzlaşıcı bir formülasyon geliştirdi.Haberde, “G20 ülkelerinden diplomatlar, Ukrayna'daki çatışma konusunda Moskova ile grubun geri kalanı arasındaki farklılıklara ilişkin uzlaşmacı bir formülasyon geliştirdi. İfadeler büyük ölçüde, 2022'de Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 zirvesinde kararlaştırılanlara benziyor” ifadeleri kullanıldı.Formülasyonun G20 ülkelerinin liderleri tarafından onaylanması gerektiği belirtilerek, “Üst düzey yetkililer bu konuda mutabık kaldığına göre bu oldukça muhtemel görünüyor” denildi.Bir önceki G20 zirvesinin sonuç bildirisinde G20 üyelerinin çoğunluğu Ukrayna'daki çatışmayı kınamış ancak belgede ‘mevcut durum ve yaptırımlara ilişkin başka görüşlerin de olduğuna’ dikkat çekilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın ‘herkesi memnun eden’ deklarasyonun kabulünü iyi bir sonuç olarak değerlendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230909/g20-liderler-zirvesi-basladi-1075325935.html

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