https://sputniknews.com.tr/20230909/bati-basini-cin-2026daki-g20-zirvesinin-abdde-yapilmasina-karsi-cikti-1075341063.html
Batı basını: Çin, 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de yapılmasına karşı çıktı
Batı basını: Çin, 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de yapılmasına karşı çıktı
Bloomberg, Çin’in 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de düzenlenmesine karşı çıktığını aktardı. 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T17:32+0300
2023-09-09T17:32+0300
2023-09-09T17:32+0300
dünya
çin halk cumhuriyeti
çin
batı
batı
abd
abd
rusya
g20
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Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Çin, G20 zirvesinin 2026'da ABD'de düzenlenmesine karşı çıktı, Rusya ise Çin’in tutumuna destek verdi.Haberde, "Çin, ABD'nin 2026'da G20'ye ev sahipliği yapmasına itirazlarını dile getirdi" denildiBloomberg'in kaynağına göre, Rusya tarafından da desteklenen Çin'in itirazları sembolik, çünkü kararın geri alınması pek olası değil.
çin halk cumhuriyeti
çin
batı
abd
rusya
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
çin halk cumhuriyeti, çin, batı, batı, abd, abd, rusya, g20
çin halk cumhuriyeti, çin, batı, batı, abd, abd, rusya, g20
Batı basını: Çin, 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de yapılmasına karşı çıktı
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Bloomberg, Çin’in 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de düzenlenmesine karşı çıktığını aktardı.
Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Çin, G20 zirvesinin 2026'da ABD'de düzenlenmesine karşı çıktı, Rusya ise Çin’in tutumuna destek verdi.
Haberde, "Çin, ABD'nin 2026'da G20'ye ev sahipliği yapmasına itirazlarını dile getirdi" denildi
Bloomberg'in kaynağına göre, Rusya tarafından da desteklenen Çin'in itirazları sembolik, çünkü kararın geri alınması pek olası değil.