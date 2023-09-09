https://sputniknews.com.tr/20230909/bati-basini-cin-2026daki-g20-zirvesinin-abdde-yapilmasina-karsi-cikti-1075341063.html

Batı basını: Çin, 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de yapılmasına karşı çıktı

Batı basını: Çin, 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de yapılmasına karşı çıktı

Bloomberg, Çin’in 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de düzenlenmesine karşı çıktığını aktardı. 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T17:32+0300

2023-09-09T17:32+0300

2023-09-09T17:32+0300

dünya

çin halk cumhuriyeti

çin

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abd

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rusya

g20

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Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Çin, G20 zirvesinin 2026'da ABD'de düzenlenmesine karşı çıktı, Rusya ise Çin’in tutumuna destek verdi.Haberde, "Çin, ABD'nin 2026'da G20'ye ev sahipliği yapmasına itirazlarını dile getirdi" denildiBloomberg'in kaynağına göre, Rusya tarafından da desteklenen Çin'in itirazları sembolik, çünkü kararın geri alınması pek olası değil.

çin halk cumhuriyeti

çin

batı

abd

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