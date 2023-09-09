https://sputniknews.com.tr/20230909/ak-partili-celik-bu-guzel-ulkeyi-kilicdaroglu-gibi-diktatorluk-heveslilerine-asla-birakmayacagiz-1075344576.html

AK Partili Çelik: Bu güzel ülkeyi Kılıçdaroğlu gibi diktatörlük heveslilerine asla bırakmayacağız

AK Partili Çelik: Bu güzel ülkeyi Kılıçdaroğlu gibi diktatörlük heveslilerine asla bırakmayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bu güzel ülkeyi Kılıçdaroğlu gibi... 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T19:51+0300

2023-09-09T19:51+0300

2023-09-09T19:51+0300

türkiye

ömer çelik

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

kemal kılıçdaroğlu

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Ömer Çelik, AK Parti İzmir İl Başkanlığınca Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Şehir Buluşmaları'nda gençlerle bir araya geldi.'Bugünkü CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ne ilgisi varmış?'CHP'nin kuruluşunun 101. yılını kutladığını hatırlatan Çelik, "Bugünkü CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ne ilgisi varmış? Çok partili hayata geçtiğimizden beri nerede meşru iktidarı engellemeye çalışan bir girişim olduysa bunun siyasi ayağı hep CHP olmuş. Çıkıp onunla yüzleşecekleri yerde, hak etmedikleri halde Atatürk'ün mirasını sahiplenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk hatırına CHP'ye oy verenleri de istismar ediyorlar" dedi.Çelik, en önemli meselenin milletin karşısında tutarlı siyaset yürütmek olduğunu söyleyerek, CHP'nin ise seçim zamanında "yalan ittifaklar kurduğunu" ve "gizli pazarlıklar yürüttüğünü" anlattı.'"Bol bol demokrasi dedilerCHP'lilerin seçimlerde "özgürlüklerden" söz ettiğini hatırlatan Çelik, şöyle konuştu:CHP'nin "özgürlük anlayışının", La Fontaine'nin "Karganın ağzındaki peyniri düşürmeye çalışan tilkiyi" anlattığı hikayeyi anımsattığını ifade eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

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ömer çelik, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, kemal kılıçdaroğlu