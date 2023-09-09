https://sputniknews.com.tr/20230909/abdde-savcilar-trumpin-servetini-yaklasik-36-milyar-dolar-fazla-gosterdigini-iddia-etti-1075322250.html

ABD'de savcılar, 'Trump’ın servetini yaklaşık 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini' iddia etti

ABD'de savcılar, 'Trump’ın servetini yaklaşık 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini' iddia etti

ABD'de de savcılar, eski Başkan Donald Trump'ı bir yıllık kişisel servetini olması gerekenden yaklaşık 3,6 milyar dolar fazla açıkladığını ileri sürdü. 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T02:03+0300

2023-09-09T02:03+0300

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the wall street journal

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The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, New York Başsavcısı Letitia James, Trump, çocukları ve Trump Organization şirketine açılan 250 milyon dolarlık dava kapsamında mahkemeye sunduğu dosyada, Trump'ın yıllık net servetini ofisinin önceden tahmin ettiğinden milyarlarca dolar daha fazla artırmakla suçladı.James, daha önce Trump'ın kişisel servetini olması gerekenden 2,2 milyar dolar fazla açıkladığını öne sürerken, muhasebe uzmanları ve değerleme uzmanlarının konuya dair görüşlerini de almasının ardından mahkemeye Trump'ın servetini yaklaşık 3,6 milyar dolar fazla açıkladığını öne sürdü.Trump'ın avukatları ise savunmalarında, Başsavcı'nın tahminlerine itiraz ederken, belgelerin Trump'ın net servetinin, ofisinin de iddia ettiğinden milyarlarca dolar daha fazla olduğunu kanıtladığını iddia etti.Avukatlar, savunmada, "Başkan Trump, dünyanın en tanınmış ve güçlü markalarından biri tarafından desteklenen milyarlarca dolarlık küresel bir şirket imparatorluğu kurdu." ifadesine yer verdi.New York Başsavcısı Letitia James, Trump, bazı çocukları ve Trump Organization şirketine 250 milyon dolarlık dava açmıştı.

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