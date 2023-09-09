https://sputniknews.com.tr/20230909/abd-romanyaya-f-16-konuslandiracak-1075345532.html

ABD, Romanya’ya F-16 konuşlandıracak

ABD, Romanya’ya F-16 konuşlandıracak

ABD’nin, NATO’nun hava sahasının güvenliğini sağlama amacıyla Romanya’ya birkaç F-16 jetini konuşlandıracağı belirtildi. 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T20:53+0300

2023-09-09T20:53+0300

2023-09-09T20:53+0300

dünya

abd

abd

nato

romanya

f-16

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/28/1025472895_0:2:3501:1971_1920x0_80_0_0_df4bd9d1dd702d6b9168735be5df3894.jpg

Radio Romania International radyosunun haberinde, “Romanya Dışişleri Bakanı Luminița Odobescu'nun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında, Romanya’da tespit edilen İHA enkazı vakası ele alındı. Hava savunma alanında ikili işbirliğinin güçlendirilmesi de değerlendirildi ve bu bağlamda, NATO’nun hava sahasını koruma misyonuna destek amacıyla Romanya topraklarına ABD Hava Kuvvetleri’ne ait birkaç F-16 savaş uçağının konuşlandırılması anımsatıldı. Önceki gün ABD’nin Bükreş Büyükelçisi Catalin Kavalets ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tîlvăr da güçlendirmeyi konuştu” ifadesine yer verildi.Daha önce Romanya Savunma Bakanı Angel Tîlvăr, ülke topraklarında İHA parçalarının tespit edildiğini bildirmişti. Öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rus İHA’ların Romanya topraklarına düşerek patladığını iddia etmişti.

abd

romanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, nato, romanya, f-16, f-16