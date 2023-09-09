https://sputniknews.com.tr/20230909/ab-konseyi-baskani-rusyanin-afrikaya-ucretsiz-tahil-tedarikini-elestirdi-1075339888.html

AB Konseyi Başkanı, Rusya’nın Afrika'ya ücretsiz tahıl tedarikini eleştirdi

AB Konseyi Başkanı, Rusya’nın Afrika'ya ücretsiz tahıl tedarikini eleştirdi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın bazı Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl tedariki kararına tepki gösterdi. 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T17:08+0300

2023-09-09T17:08+0300

2023-09-09T17:09+0300

ab konseyi

rusya

tahıl

charles michel

afrika

güney afrika

türkiye

katar

ab

ab

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel yaptığı açıklamada, Rusya, Türkiye ve Katar'ın gıda yardımına en çok ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine bir milyon ton Rus tahılını ücretsiz olarak sağlama kararını eleştirdi.Michel, “Karadeniz anlaşmasının, başta en korunmasız ülkelere olmak üzere 30 milyon ton Ukrayna tahılını ihraç etmesine izin verdiği bir dönemde bu karar Afrika ülkelerine karşı sinizm ve saygısızlıktır. AB tarafından geliştirilen alternatif rotalar olan ‘dayanışma koridorları’ şu ana kadar 40 milyon tonluk ihracata olanak sağladı” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Rusya'nın birkaç hafta içinde yoksul Afrika ülkelerine Türkiye üzerinden 1 milyon ton tahıl sevk etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

rusya

güney afrika

katar

ab

karadeniz

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