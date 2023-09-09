https://sputniknews.com.tr/20230909/ab-konseyi-baskani-rusyanin-afrikaya-ucretsiz-tahil-tedarikini-elestirdi-1075339888.html
AB Konseyi Başkanı, Rusya’nın Afrika'ya ücretsiz tahıl tedarikini eleştirdi
AB Konseyi Başkanı, Rusya’nın Afrika'ya ücretsiz tahıl tedarikini eleştirdi
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın bazı Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl tedariki kararına tepki gösterdi. 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T17:08+0300
2023-09-09T17:08+0300
2023-09-09T17:09+0300
ab konseyi
rusya
tahıl
charles michel
afrika
güney afrika
türkiye
katar
ab
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel yaptığı açıklamada, Rusya, Türkiye ve Katar'ın gıda yardımına en çok ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine bir milyon ton Rus tahılını ücretsiz olarak sağlama kararını eleştirdi.Michel, “Karadeniz anlaşmasının, başta en korunmasız ülkelere olmak üzere 30 milyon ton Ukrayna tahılını ihraç etmesine izin verdiği bir dönemde bu karar Afrika ülkelerine karşı sinizm ve saygısızlıktır. AB tarafından geliştirilen alternatif rotalar olan ‘dayanışma koridorları’ şu ana kadar 40 milyon tonluk ihracata olanak sağladı” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Rusya'nın birkaç hafta içinde yoksul Afrika ülkelerine Türkiye üzerinden 1 milyon ton tahıl sevk etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
rusya
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ab konseyi, rusya, tahıl, charles michel, afrika, güney afrika, türkiye, katar, ab, ab, ab, karadeniz, recep tayyip erdoğan, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin
ab konseyi, rusya, tahıl, charles michel, afrika, güney afrika, türkiye, katar, ab, ab, ab, karadeniz, recep tayyip erdoğan, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin
AB Konseyi Başkanı, Rusya’nın Afrika'ya ücretsiz tahıl tedarikini eleştirdi
17:08 09.09.2023 (güncellendi: 17:09 09.09.2023) Abone ol
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın bazı Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl tedariki kararına tepki gösterdi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel yaptığı açıklamada, Rusya, Türkiye ve Katar'ın gıda yardımına en çok ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine bir milyon ton Rus tahılını ücretsiz olarak sağlama kararını eleştirdi.
Michel, “Karadeniz anlaşmasının, başta en korunmasız ülkelere olmak üzere 30 milyon ton Ukrayna tahılını ihraç etmesine izin verdiği bir dönemde bu karar Afrika ülkelerine karşı sinizm ve saygısızlıktır. AB tarafından geliştirilen alternatif rotalar olan ‘dayanışma koridorları’ şu ana kadar 40 milyon tonluk ihracata olanak sağladı” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Rusya'nın birkaç hafta içinde yoksul Afrika ülkelerine Türkiye üzerinden 1 milyon ton tahıl sevk etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.