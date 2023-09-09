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Hollanda'da yolu kapatarak eylem yapan yaklaşık 2 bin çevreci aktivist gözaltına alındı
Hollanda'da yolu kapatarak eylem yapan yaklaşık 2 bin çevreci aktivist gözaltına alındı
Hollanda'da polis, Lahey'de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmını kapatıp fosil yakıt kullanımının sonlandırılması için eylem yapan iklim... 09.09.2023, Sputnik Türkiye
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фото, hollanda, fotoğraf, polis, çevre, lahey
фото, hollanda, fotoğraf, polis, çevre, lahey

Hollanda'da yolu kapatarak eylem yapan yaklaşık 2 bin çevreci aktivist gözaltına alındı

21:18 09.09.2023
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Hollanda'da polis, Lahey'de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmını kapatıp fosil yakıt kullanımının sonlandırılması için eylem yapan iklim aktivistlerine tazyikli suyla müdahale ederek yaklaşık 2 bin kişiyi gözaltına aldı.
© AA / Abdullah Aşıran

"Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan binlerce kişi, şehrin girişi olan A12’nin son kısmını kapatarak bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.

&quot;Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)&quot; adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan binlerce kişi, şehrin girişi olan A12’nin son kısmını kapatarak bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu. - Sputnik Türkiye
1/13
© AA / Abdullah Aşıran

"Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan binlerce kişi, şehrin girişi olan A12’nin son kısmını kapatarak bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.

© AA / Abdullah Aşıran

Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.

Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi. - Sputnik Türkiye
2/13
© AA / Abdullah Aşıran

Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.

© AA / Abdullah Aşıran

Ellerinde "Zaman doldu, fosil yakıt sübvansiyonlarını durdur", "Sistem değişmeli, iklim değil" ve "Fosil lobisi kriminal bir organizasyon, biz halkız" yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, uzun süre yolda oturma eylemi yaptı.

Ellerinde &quot;Zaman doldu, fosil yakıt sübvansiyonlarını durdur&quot;, &quot;Sistem değişmeli, iklim değil&quot; ve &quot;Fosil lobisi kriminal bir organizasyon, biz halkız&quot; yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, uzun süre yolda oturma eylemi yaptı. - Sputnik Türkiye
3/13
© AA / Abdullah Aşıran

Ellerinde "Zaman doldu, fosil yakıt sübvansiyonlarını durdur", "Sistem değişmeli, iklim değil" ve "Fosil lobisi kriminal bir organizasyon, biz halkız" yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, uzun süre yolda oturma eylemi yaptı.

© AA / Abdullah Aşıran

Göstericiler, hükümet fosil sübvansiyonlarını kaldırana kadar her gün Lahey'de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmında kapatma eylemi yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Göstericiler, hükümet fosil sübvansiyonlarını kaldırana kadar her gün Lahey&#x27;de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmında kapatma eylemi yapmaya devam edeceklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
4/13
© AA / Abdullah Aşıran

Göstericiler, hükümet fosil sübvansiyonlarını kaldırana kadar her gün Lahey'de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmında kapatma eylemi yapmaya devam edeceklerini belirtti.

© AA / Abdullah Aşıran

Çevreci aktivist Guus Dix, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fosil sübvansiyonlarının kaldırılmasına yönelik siyasi baskıların arttığını söyledi.

Çevreci aktivist Guus Dix, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fosil sübvansiyonlarının kaldırılmasına yönelik siyasi baskıların arttığını söyledi. - Sputnik Türkiye
5/13
© AA / Abdullah Aşıran

Çevreci aktivist Guus Dix, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fosil sübvansiyonlarının kaldırılmasına yönelik siyasi baskıların arttığını söyledi.

© AA / Abdullah Aşıran

Fosil sübvansiyonlarının durdurulması için yapılan yol kapatma eyleminin ilk olmadığını ve bir yıldır devam ettiğini belirten Dix, şunları söyledi: "30 kişiyle başladığımız bu eyleme şimdi binlerce insan katılıyor. Bizim hükümete yönelik talebimiz için ülke çapında da çok fazla destek var. Bugün son değil. Eğer gözaltına alınırsak yarın saat 12.00'de geri döneceğimizi söyledik. Tekrar gözaltına alırlarsa bir sonraki gün yine geri döneceğiz. Talebimiz karşılanana kadar her gün yol kapatma eylemine devam edeceğiz."

Fosil sübvansiyonlarının durdurulması için yapılan yol kapatma eyleminin ilk olmadığını ve bir yıldır devam ettiğini belirten Dix, şunları söyledi: &quot;30 kişiyle başladığımız bu eyleme şimdi binlerce insan katılıyor. Bizim hükümete yönelik talebimiz için ülke çapında da çok fazla destek var. Bugün son değil. Eğer gözaltına alınırsak yarın saat 12.00&#x27;de geri döneceğimizi söyledik. Tekrar gözaltına alırlarsa bir sonraki gün yine geri döneceğiz. Talebimiz karşılanana kadar her gün yol kapatma eylemine devam edeceğiz.&quot; - Sputnik Türkiye
6/13
© AA / Abdullah Aşıran

Fosil sübvansiyonlarının durdurulması için yapılan yol kapatma eyleminin ilk olmadığını ve bir yıldır devam ettiğini belirten Dix, şunları söyledi: "30 kişiyle başladığımız bu eyleme şimdi binlerce insan katılıyor. Bizim hükümete yönelik talebimiz için ülke çapında da çok fazla destek var. Bugün son değil. Eğer gözaltına alınırsak yarın saat 12.00'de geri döneceğimizi söyledik. Tekrar gözaltına alırlarsa bir sonraki gün yine geri döneceğiz. Talebimiz karşılanana kadar her gün yol kapatma eylemine devam edeceğiz."

© AA / Abdullah Aşıran

Dix, hükümetin iklim krizini ciddiye alması gerektiğini, iklim değişikliğiyle ilgili neler olup bittiği konusunda kendi halkına karşı dürüst olması ve anlatması gerektiğini dile getirdi.

Dix, hükümetin iklim krizini ciddiye alması gerektiğini, iklim değişikliğiyle ilgili neler olup bittiği konusunda kendi halkına karşı dürüst olması ve anlatması gerektiğini dile getirdi. - Sputnik Türkiye
7/13
© AA / Abdullah Aşıran

Dix, hükümetin iklim krizini ciddiye alması gerektiğini, iklim değişikliğiyle ilgili neler olup bittiği konusunda kendi halkına karşı dürüst olması ve anlatması gerektiğini dile getirdi.

© AA / Abdullah Aşıran

Soyadını vermek istemeyen çevreci Nanda da hükümetin fosil sübvansiyonlarını durdurmasını beklediklerini ifade ederek, "Daha önce de eylem yaptık ama henüz hiçbir şey değişmedi, bu yüzden tekrar buradayız. Artık hükümetin harekete geçmesi gerekiyor. Hükümet, bir şeyler yapana kadar burada kalacağız. Her gün bizi götürdüklerinde geri döneceğiz. Tekrar gelip burada oturacağız" diye konuştu.

Soyadını vermek istemeyen çevreci Nanda da hükümetin fosil sübvansiyonlarını durdurmasını beklediklerini ifade ederek, &quot;Daha önce de eylem yaptık ama henüz hiçbir şey değişmedi, bu yüzden tekrar buradayız. Artık hükümetin harekete geçmesi gerekiyor. Hükümet, bir şeyler yapana kadar burada kalacağız. Her gün bizi götürdüklerinde geri döneceğiz. Tekrar gelip burada oturacağız&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
8/13
© AA / Abdullah Aşıran

Soyadını vermek istemeyen çevreci Nanda da hükümetin fosil sübvansiyonlarını durdurmasını beklediklerini ifade ederek, "Daha önce de eylem yaptık ama henüz hiçbir şey değişmedi, bu yüzden tekrar buradayız. Artık hükümetin harekete geçmesi gerekiyor. Hükümet, bir şeyler yapana kadar burada kalacağız. Her gün bizi götürdüklerinde geri döneceğiz. Tekrar gelip burada oturacağız" diye konuştu.

© AA / Abdullah Aşıran

Eylemin yapıldığı yerin "gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği" uyarısı yapan polis, protestonun başlamasından 2 saat sonra aktivistlere müdahale etmeye başladı.

Eylemin yapıldığı yerin &quot;gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği&quot; uyarısı yapan polis, protestonun başlamasından 2 saat sonra aktivistlere müdahale etmeye başladı. - Sputnik Türkiye
9/13
© AA / Abdullah Aşıran

Eylemin yapıldığı yerin "gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği" uyarısı yapan polis, protestonun başlamasından 2 saat sonra aktivistlere müdahale etmeye başladı.

© AA / Abdullah Aşıran

Göstericilere tazyikli su sıkan polis, uyarılara rağmen yolu ve çevresini terk etmeyenleri gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı.

Göstericilere tazyikli su sıkan polis, uyarılara rağmen yolu ve çevresini terk etmeyenleri gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı. - Sputnik Türkiye
10/13
© AA / Abdullah Aşıran

Göstericilere tazyikli su sıkan polis, uyarılara rağmen yolu ve çevresini terk etmeyenleri gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı.

© AA / Abdullah Aşıran

Eylem sırasında ağaç dallarına, yol kenarındaki sokak lambasına tırmanan bazı göstericiler, polis tarafından indirildi.

Eylem sırasında ağaç dallarına, yol kenarındaki sokak lambasına tırmanan bazı göstericiler, polis tarafından indirildi. - Sputnik Türkiye
11/13
© AA / Abdullah Aşıran

Eylem sırasında ağaç dallarına, yol kenarındaki sokak lambasına tırmanan bazı göstericiler, polis tarafından indirildi.

© AA / Abdullah Aşıran

Extinction Rebellion grubunun, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, en az 2 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Extinction Rebellion grubunun, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, en az 2 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi. - Sputnik Türkiye
12/13
© AA / Abdullah Aşıran

Extinction Rebellion grubunun, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, en az 2 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

© AA / Abdullah Aşıran

Lahey kentinin girişindeki A12 yolunun son kısmını 7 kez kapatan Extinction Rebellion grubu, en son 27 Mayıs'ta aynı yolu kapatıp eylem yapmış ve yaklaşık 1600 kişi gözaltına alınmıştı.

Lahey kentinin girişindeki A12 yolunun son kısmını 7 kez kapatan Extinction Rebellion grubu, en son 27 Mayıs&#x27;ta aynı yolu kapatıp eylem yapmış ve yaklaşık 1600 kişi gözaltına alınmıştı. - Sputnik Türkiye
13/13
© AA / Abdullah Aşıran

Lahey kentinin girişindeki A12 yolunun son kısmını 7 kez kapatan Extinction Rebellion grubu, en son 27 Mayıs'ta aynı yolu kapatıp eylem yapmış ve yaklaşık 1600 kişi gözaltına alınmıştı.

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