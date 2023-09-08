https://sputniknews.com.tr/20230908/zaporojye-ngsde-provoskasyona-karsi-tedbir-personel-sayisi-azaltildi-1075317582.html
Zaporojye NGS’de provoskasyona karşı tedbir: Personel sayısı azaltıldı
Zaporojye NGS’de provoskasyona karşı tedbir: Personel sayısı azaltıldı
Rus atom enerjisi şirketi Rosenergoatom’un danışmanı Renat Karçaa, Ukrayna ordusu kaynaklı artan provokasyon tehdidi nedeniyle Zaporojye nükleer güç... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T22:30+0300
2023-09-08T22:30+0300
2023-09-08T22:30+0300
dünya
zaporojye
atom
atom
atom enerjisi
rosenergoatom
renat karçaa
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Karçaa, Rus medyasına açıklamasında, “Ukrayna tarafından yeni terör saldırılarının gelme korkusu nedeniyle personel sayısı, Zaporojye NGS’nin güvenli şekilde çalışmasını ve tüm nükleer güvenlik standartlarına uyulmasını mümkün kılacak seviyeye indiriliyor. Çalışmalarına iki gün ara veriliyor” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun, Zaporojye NGS’nin bulunduğu Energodar şehrine, özellikle de sivil hedeflere yönelik İHA saldırılarının sıklaştığını anlatan Rosenergoatom yetkilisi, bu saldırıların, “kaygıyı artırma, olumsuzluk yaratma ve toplumsal çalkantıları oluşturmayı” amaçladığından emin olduklarını söyledi.
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zaporojye, atom, atom, atom enerjisi, rosenergoatom, renat karçaa
zaporojye, atom, atom, atom enerjisi, rosenergoatom, renat karçaa
Zaporojye NGS’de provoskasyona karşı tedbir: Personel sayısı azaltıldı
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Rus atom enerjisi şirketi Rosenergoatom’un danışmanı Renat Karçaa, Ukrayna ordusu kaynaklı artan provokasyon tehdidi nedeniyle Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) bazı çalışanlarının işine geçici olarak ara verme kararının alındığını belirtti.
Karçaa, Rus medyasına açıklamasında, “Ukrayna tarafından yeni terör saldırılarının gelme korkusu nedeniyle personel sayısı, Zaporojye NGS’nin güvenli şekilde çalışmasını ve tüm nükleer güvenlik standartlarına uyulmasını mümkün kılacak seviyeye indiriliyor. Çalışmalarına iki gün ara veriliyor” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun, Zaporojye NGS’nin bulunduğu Energodar şehrine, özellikle de sivil hedeflere yönelik İHA saldırılarının sıklaştığını anlatan Rosenergoatom yetkilisi, bu saldırıların, “kaygıyı artırma, olumsuzluk yaratma ve toplumsal çalkantıları oluşturmayı” amaçladığından emin olduklarını söyledi.