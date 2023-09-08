https://sputniknews.com.tr/20230908/zaporojye-ngsde-provoskasyona-karsi-tedbir-personel-sayisi-azaltildi-1075317582.html

Zaporojye NGS’de provoskasyona karşı tedbir: Personel sayısı azaltıldı

Zaporojye NGS’de provoskasyona karşı tedbir: Personel sayısı azaltıldı

Rus atom enerjisi şirketi Rosenergoatom’un danışmanı Renat Karçaa, Ukrayna ordusu kaynaklı artan provokasyon tehdidi nedeniyle Zaporojye nükleer güç... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T22:30+0300

2023-09-08T22:30+0300

2023-09-08T22:30+0300

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atom

atom enerjisi

rosenergoatom

renat karçaa

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Karçaa, Rus medyasına açıklamasında, “Ukrayna tarafından yeni terör saldırılarının gelme korkusu nedeniyle personel sayısı, Zaporojye NGS’nin güvenli şekilde çalışmasını ve tüm nükleer güvenlik standartlarına uyulmasını mümkün kılacak seviyeye indiriliyor. Çalışmalarına iki gün ara veriliyor” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun, Zaporojye NGS’nin bulunduğu Energodar şehrine, özellikle de sivil hedeflere yönelik İHA saldırılarının sıklaştığını anlatan Rosenergoatom yetkilisi, bu saldırıların, “kaygıyı artırma, olumsuzluk yaratma ve toplumsal çalkantıları oluşturmayı” amaçladığından emin olduklarını söyledi.

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zaporojye, atom, atom, atom enerjisi, rosenergoatom, renat karçaa