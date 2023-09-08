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Lavrov: TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını patlatma girişimlerini ortaya koyan bilgilere sahibiz
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Yeniden Refah Partisi yerel seçimler için kararını açıkladı
Yeniden Refah Partisi yerel seçimler için kararını açıkladı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne bütün teşkilatlarının hazır olduğunu belirterek... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T14:22+0300
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politika
yerel seçim
yeniden refah partisi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında milli görüş hareketinin yerel yönetimlerinde, ileri bir demokrasi ve medeniyet tasavvurunun belediye uygulamalarında görüldüğünü belirtti.Milli görüş hareketinin 1994'te yönetimini devraldıkları belediyelerde insan, yaşam ve mekan uyumunu merkeze alan bir anlayışla halka yakın ve çalışkan belediyecilik anlayışı gösterdiğine işaret eden Zor, parti olarak 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere bu motivasyonla hazırlandıklarını vurguladı.81 ilde kendi adaylarıyla seçime girecekZor, "Bütün teşkilatlarımız seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir" ifadelerini kullandı.Bugün itibarıyla il teşkilatlarına seçimle ilgili genelge gönderdiklerini belirten Zor, 30 yaş altı gençlerin yanı sıra engelli, deprem ve sel mağdurları ile şehit yakını ve gazilerden aday adaylığı başvuru ücreti almayacaklarını kaydetti.
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yerel seçim, yeniden refah partisi, ittifak
yerel seçim, yeniden refah partisi, ittifak

Yeniden Refah Partisi yerel seçimler için kararını açıkladı

14:22 08.09.2023
© AA / Muhammed Selim KorkutataYeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne bütün teşkilatlarının hazır olduğunu belirterek, "Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında milli görüş hareketinin yerel yönetimlerinde, ileri bir demokrasi ve medeniyet tasavvurunun belediye uygulamalarında görüldüğünü belirtti.
Milli görüş hareketinin 1994'te yönetimini devraldıkları belediyelerde insan, yaşam ve mekan uyumunu merkeze alan bir anlayışla halka yakın ve çalışkan belediyecilik anlayışı gösterdiğine işaret eden Zor, parti olarak 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere bu motivasyonla hazırlandıklarını vurguladı.

81 ilde kendi adaylarıyla seçime girecek

Zor, "Bütün teşkilatlarımız seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir" ifadelerini kullandı.
Bugün itibarıyla il teşkilatlarına seçimle ilgili genelge gönderdiklerini belirten Zor, 30 yaş altı gençlerin yanı sıra engelli, deprem ve sel mağdurları ile şehit yakını ve gazilerden aday adaylığı başvuru ücreti almayacaklarını kaydetti.
Seçim - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
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