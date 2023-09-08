Yeni haftada hava nasıl olacak?

Türkiye
Lavrov: TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını patlatma girişimlerini ortaya koyan bilgilere sahibiz
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nde Ukrayna anlaşmazlığı
11:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
12:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna için görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
14:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: “Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık”
15:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
16:15
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Savaş sebebi sayarız
16:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın ihracat rakamlarında Çin, AB'yi geride bıraktı, Türkiye 3. sırada
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiliz ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir
19:17
1 dk
MUHTEŞEM SÜLEYMAN
Hürrem'le aşkı dillere destandı
19:29
6 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
19:45
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ: Kovid vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildi
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya-AB ticareti dengeyi buldu
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Cezayirli profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor
21:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy, ABD'yi aldattı
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
12:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor
13:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa Birliği’ne tehdit: Dava açarım
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı film yapımcısından eski Ukraynalı Bakan'a: Yüz binlerce yurttaşımı kurban etmekten sorumlu
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor
16:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon resmen duyurdu: Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceğiz
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ermenistan ile ABD'nin ortak tatbikat haberleri temkinliliğe yol açıyor
18:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere, Ukrayna'da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti
19:33
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230908/yeni-haftada-hava-nasil-olacak-1075300969.html
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Türkiye'de sıcaklıklar düşmeye devam ediyor, yeni haftada sonbahar etkisini daha fazla hissettirecek. İstanbul'da 26, Ankara'da 24 ve İzmir'de 27 dereceler... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T15:34+0300
2023-09-08T15:34+0300
yaşam
hava durumu
sıcak hava
sıcak hava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074089885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38a3beb8f8840319707327d22af74d7.jpg
Türkiye'de yaz aylarında art arda sıcaklık rekorları kırıldı.Son günlerde ise hava sıcaklıkları düşmeye başladı , bu düşüşün önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor.Önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sonbaharı daha fazla hissetmeye başlayacağız. Pazartesi gübü İstanbul'da haftanın en soğuk günü olurken sıcaklıklar 26 derecelere kadar düşecek.İstanbul cumartesi parçalı bulutlu ve rüzgarlı, 28 derece. Pazar günü semt semt yağmur geçişleri olabilecek. Ankara'da ise 2-3 ilçede yağmur geçişi olabilir. Sıcaklık 27 derece.İzmir'de çok sert ve kuru esen poyraz serinlik sağlıyor. İzmir 33, Bursa parçalı bulutlu 29 derece. Antalya ise nemin etkisiyle sıcaklık 36 derece hissediliyor.Marmara'da kuvvetli esen rüzgar akşamları üşütüyor. Sıcaklıklar 27-28 dereceye iniyor. Cumartesi hava parçalı bulutlu, pazar kısa süreli orta şiddette yağmurlar görülebilecek.İç Anadolu'da Sivas, Kayseri biraz kapalı, Eskişehir'de yerel yağmur var. Eskişehir 25, Konya 28, Kayseri 29 derece. Gece ise Kayseri 11 dereceye iniyor.Ege'nin Ayfon, Denizli civarında, Pazar günü Muğla'da yine yağış var. Manisa çevresinde poyraz kuvvetli ve serin esiyor. Denizli 34, Manisa 32, Afyon 28, Bodrum açık 34 derece olacak.Akdeniz sahillerinde sıcaklık hala 35 derece civarında hissediliyor, Isparta ve Burdur'da gök gürültülü yağış var. Pazar Adana, Hatay, Mersin kesimi de yağış alacak. Güneydoğu'da Gaziantep 35, Diyarbakir 36 derece, Pazar günü sıcaklıklar düşmeye başlayacak.Karadeniz'de Bolu da yağış var. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hattında ise yağmur daha şiddetli ve uzun süreli yağacağından, dere taşkınlaırna karşı tedbirli olunmalı. Bolu 24, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 24, Malatya 31 dereceye geriliyor. Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde şiddetli yağmur bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074089885_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4132135880efff62e91e42d0bf38c83b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hava durumu, sıcak hava, sıcak hava
hava durumu, sıcak hava, sıcak hava

Yeni haftada hava nasıl olacak?

15:34 08.09.2023
© AA / Ömer Faruk Yıldızİstanbul- Sıcak hava- Sahil
İstanbul- Sıcak hava- Sahil - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© AA / Ömer Faruk Yıldız
Abone olTelegram
Türkiye'de sıcaklıklar düşmeye devam ediyor, yeni haftada sonbahar etkisini daha fazla hissettirecek. İstanbul'da 26, Ankara'da 24 ve İzmir'de 27 dereceler hissedilecek. İşte bölge bölge beklenen hava durumu...
Türkiye'de yaz aylarında art arda sıcaklık rekorları kırıldı.
Son günlerde ise hava sıcaklıkları düşmeye başladı , bu düşüşün önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor.
Önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sonbaharı daha fazla hissetmeye başlayacağız. Pazartesi gübü İstanbul'da haftanın en soğuk günü olurken sıcaklıklar 26 derecelere kadar düşecek.
İstanbul cumartesi parçalı bulutlu ve rüzgarlı, 28 derece. Pazar günü semt semt yağmur geçişleri olabilecek. Ankara'da ise 2-3 ilçede yağmur geçişi olabilir. Sıcaklık 27 derece.

İzmir'de çok sert ve kuru esen poyraz serinlik sağlıyor. İzmir 33, Bursa parçalı bulutlu 29 derece. Antalya ise nemin etkisiyle sıcaklık 36 derece hissediliyor.
Marmara'da kuvvetli esen rüzgar akşamları üşütüyor. Sıcaklıklar 27-28 dereceye iniyor. Cumartesi hava parçalı bulutlu, pazar kısa süreli orta şiddette yağmurlar görülebilecek.
İç Anadolu'da Sivas, Kayseri biraz kapalı, Eskişehir'de yerel yağmur var. Eskişehir 25, Konya 28, Kayseri 29 derece. Gece ise Kayseri 11 dereceye iniyor.

Ege'nin Ayfon, Denizli civarında, Pazar günü Muğla'da yine yağış var. Manisa çevresinde poyraz kuvvetli ve serin esiyor. Denizli 34, Manisa 32, Afyon 28, Bodrum açık 34 derece olacak.
Akdeniz sahillerinde sıcaklık hala 35 derece civarında hissediliyor, Isparta ve Burdur'da gök gürültülü yağış var. Pazar Adana, Hatay, Mersin kesimi de yağış alacak. Güneydoğu'da Gaziantep 35, Diyarbakir 36 derece, Pazar günü sıcaklıklar düşmeye başlayacak.
Karadeniz'de Bolu da yağış var. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hattında ise yağmur daha şiddetli ve uzun süreli yağacağından, dere taşkınlaırna karşı tedbirli olunmalı. Bolu 24, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 24, Malatya 31 dereceye geriliyor. Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde şiddetli yağmur bekleniyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала