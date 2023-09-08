https://sputniknews.com.tr/20230908/yeni-haftada-hava-nasil-olacak-1075300969.html

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Türkiye'de sıcaklıklar düşmeye devam ediyor, yeni haftada sonbahar etkisini daha fazla hissettirecek. İstanbul'da 26, Ankara'da 24 ve İzmir'de 27 dereceler... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T15:34+0300

2023-09-08T15:34+0300

2023-09-08T15:34+0300

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Türkiye'de yaz aylarında art arda sıcaklık rekorları kırıldı.Son günlerde ise hava sıcaklıkları düşmeye başladı , bu düşüşün önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor.Önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sonbaharı daha fazla hissetmeye başlayacağız. Pazartesi gübü İstanbul'da haftanın en soğuk günü olurken sıcaklıklar 26 derecelere kadar düşecek.İstanbul cumartesi parçalı bulutlu ve rüzgarlı, 28 derece. Pazar günü semt semt yağmur geçişleri olabilecek. Ankara'da ise 2-3 ilçede yağmur geçişi olabilir. Sıcaklık 27 derece.İzmir'de çok sert ve kuru esen poyraz serinlik sağlıyor. İzmir 33, Bursa parçalı bulutlu 29 derece. Antalya ise nemin etkisiyle sıcaklık 36 derece hissediliyor.Marmara'da kuvvetli esen rüzgar akşamları üşütüyor. Sıcaklıklar 27-28 dereceye iniyor. Cumartesi hava parçalı bulutlu, pazar kısa süreli orta şiddette yağmurlar görülebilecek.İç Anadolu'da Sivas, Kayseri biraz kapalı, Eskişehir'de yerel yağmur var. Eskişehir 25, Konya 28, Kayseri 29 derece. Gece ise Kayseri 11 dereceye iniyor.Ege'nin Ayfon, Denizli civarında, Pazar günü Muğla'da yine yağış var. Manisa çevresinde poyraz kuvvetli ve serin esiyor. Denizli 34, Manisa 32, Afyon 28, Bodrum açık 34 derece olacak.Akdeniz sahillerinde sıcaklık hala 35 derece civarında hissediliyor, Isparta ve Burdur'da gök gürültülü yağış var. Pazar Adana, Hatay, Mersin kesimi de yağış alacak. Güneydoğu'da Gaziantep 35, Diyarbakir 36 derece, Pazar günü sıcaklıklar düşmeye başlayacak.Karadeniz'de Bolu da yağış var. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hattında ise yağmur daha şiddetli ve uzun süreli yağacağından, dere taşkınlaırna karşı tedbirli olunmalı. Bolu 24, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 24, Malatya 31 dereceye geriliyor. Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde şiddetli yağmur bekleniyor.

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