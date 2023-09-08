Vezneciler metro istasyonunda yangın

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Avrupa Birliği’nde Ukrayna anlaşmazlığı
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Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
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ABD medyası: Ukrayna için görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak
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'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
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ABD başkan adayı Ramaswamy: “Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık”
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Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
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Macaristan Başbakanı Orban: Savaş sebebi sayarız
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Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
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Rusya'nın ihracat rakamlarında Çin, AB'yi geride bıraktı, Türkiye 3. sırada
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Eski İngiliz ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte
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Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı
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Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
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Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti
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Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
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ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir
MUHTEŞEM SÜLEYMAN
Hürrem'le aşkı dillere destandı
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Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
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DSÖ: Kovid vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildi
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Rusya-AB ticareti dengeyi buldu
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Cezayirli profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor
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ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
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Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
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Rusya tek kararla Batı'nın planlarını bozdu
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Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Batı yaptırımlarını nasıl aşacağımızı öğrendik
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İngiltere, Ukrayna'da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti
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'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'
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'Ukraynalı askerler, ölmeleri halinde cesetlerinin sahada bırakılması için imzaya zorlanıyor'
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Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Batı yaptırımlarını nasıl aşacağımızı öğrendik
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Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten: Rus gazına yaptırım uygulanması pek olası değil
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'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'
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ABD’li eski piyade askeri Berletic: Rus askerlerinin kararlılığı Batı’da şaşkınlık yarattı
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Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Nijer'deki yeni yönetime suikast hazırlıyor