https://sputniknews.com.tr/20230908/ukrayna-son-24-saat-icinde-donetski-92-kez-bombaladi-1075288307.html
Ukrayna, son 24 saat içinde Donetsk'i 92 kez bombaladı
Ukrayna, son 24 saat içinde Donetsk'i 92 kez bombaladı
Son 24 saat içinde Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 92 kez bombaladığı bildirildi. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T01:56+0300
2023-09-08T01:56+0300
2023-09-08T01:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti
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Geçtiğimiz 24 saat içinde Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 92 kez bombaladığı bildirildi.Ukrayna’nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna birliklerinin geçtiğimiz gün (son 24 saat) DHC bölgelerini 92 kez bombaladığını duyurdu.Merkezin Telegram kanalı üzerinden yayımlanan açıklamada, Ukrayna birliklerinin çeşitli tipte 313 mermi ateşlediği belirtildi. Saldırılarda, 3 sivilin yaralandığı aktarıldı.Önceki gün Ukrayna birlikleri, toplam 83 saldırı düzenlemişti.
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ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti
Ukrayna, son 24 saat içinde Donetsk'i 92 kez bombaladı
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Son 24 saat içinde Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 92 kez bombaladığı bildirildi.
Geçtiğimiz 24 saat içinde Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 92 kez bombaladığı bildirildi.
Ukrayna’nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna birliklerinin geçtiğimiz gün (son 24 saat) DHC bölgelerini 92 kez bombaladığını duyurdu.
Merkezin Telegram kanalı üzerinden yayımlanan açıklamada, Ukrayna birliklerinin çeşitli tipte 313 mermi ateşlediği belirtildi. Saldırılarda, 3 sivilin yaralandığı aktarıldı.
Önceki gün Ukrayna birlikleri, toplam 83 saldırı düzenlemişti.