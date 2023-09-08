https://sputniknews.com.tr/20230908/ukrayna-son-24-saat-icinde-donetski-92-kez-bombaladi-1075288307.html

Ukrayna, son 24 saat içinde Donetsk'i 92 kez bombaladı

Ukrayna, son 24 saat içinde Donetsk'i 92 kez bombaladı

Son 24 saat içinde Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 92 kez bombaladığı bildirildi. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T01:56+0300

2023-09-08T01:56+0300

2023-09-08T01:56+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti

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Geçtiğimiz 24 saat içinde Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 92 kez bombaladığı bildirildi.Ukrayna’nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna birliklerinin geçtiğimiz gün (son 24 saat) DHC bölgelerini 92 kez bombaladığını duyurdu.Merkezin Telegram kanalı üzerinden yayımlanan açıklamada, Ukrayna birliklerinin çeşitli tipte 313 mermi ateşlediği belirtildi. Saldırılarda, 3 sivilin yaralandığı aktarıldı.Önceki gün Ukrayna birlikleri, toplam 83 saldırı düzenlemişti.

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donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

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