https://sputniknews.com.tr/20230908/ukrayna-belgorod-bolgesine-saldiri-girisiminde-bulundu-1-iha-imha-edildi-1075306138.html

Ukrayna, Belgorod Bölgesi'ne saldırı girişiminde bulundu: 1 İHA imha edildi

Ukrayna, Belgorod Bölgesi'ne saldırı girişiminde bulundu: 1 İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bugün saat 15:00 sularında uçak tipi İHA'yla sınırdaki Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı düzenlemeye çalıştığını... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T17:07+0300

2023-09-08T17:07+0300

2023-09-08T17:07+0300

ukrayna krizi

insansız hava aracı (iha)

kiev

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

moskova

rusya savunma bakanlığı

imha

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Kiev'in Belgorod Bölgesi'ndeki tesisleri vurmak için uçak tipi İHA gönderdiğini belirten bakanlık, hava savunma sistemlerinin İHA'yı seyir halindeyken imha ettiğini vurguladı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının büyük bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230908/rusya-savunma-bakanligi-bryanskta-iki-ukrayna-ihasi-engellendi-1075287369.html

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insansız hava aracı (iha), kiev, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, moskova, rusya savunma bakanlığı, imha