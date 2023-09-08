Trump destekçileri, beyzbol maçında 'Ya Trump ya Ölüm' yazılı pankart açtı
02:54 08.09.2023 (güncellendi: 02:55 08.09.2023)
© İHA / MICHAEL REYNOLDSEski ABD Başkanı Donald Trump
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
Eski ABD Başkanı ve 2024 ABD Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Part'inin aday adaylarından Donald Trump'ın destekçileri, beyzbol maçında "Ya Trump ya Ölüm" ifadeleri içeren pankart açtı.
New York'taki Yankee Stadyumu'nda oynanan Yankees-Detroit Tigers maçında Trump destekçilerinin, "Tanrı Amerika'yı Kutsasın" şarkısı çalarken "Ya Trump ya Ölüm" ifadelerinin bulunduğu pankartı açması, sosyal medyada destekçi buldu.
#HappeningNow HUGE "Trump or DEATH" Flag dropped at Yankees stadium during National Anthem 'God Bless America' as Detroit Tigers play New York Yankees pic.twitter.com/f0J3c0MfHo— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) September 7, 2023
Büyük bir izleyici kitlesi bulunan Yankees-Detroit Tigers maçında söz konusu pankartın açılmasına tepki gösterip "spora siyasetin karıştırılmasını" eleştirenler oldu.
WATCH: My friend @dioncini sent me this video of himself and some friends dropping a “TRUMP OR DEATH” flag at the @Yankees game last night!— Laura Loomer (@LauraLoomer) September 7, 2023
Very cool! pic.twitter.com/1hiuOnaI8n
"Ya Trump ya Ölüm" etiketi, X sosyal medya platformunda gündem olurken, eski ABD Başkanı'nın destekçilerinin söylemlerini sertleştirdiği dikkati çekti.
Organize eden kişinin ABD'de bazı kamu alanlarına girişi yasaklanan ve kendini "profesyonel kışkırtıcı" olarak tanımlayan Dion Cini olduğu belirtildi.
Yankee Stadyumu'nda 2021'de de Trump destekçisi iki kişi "Trump Kazandı" mesajlı pankart açmış, güvenlikle yaşanan arbededen sonra stadyumdan çıkarılmıştı.