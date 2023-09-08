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https://sputniknews.com.tr/20230908/trump-destekcileri-beyzbol-macinda-ya-trump-ya-olum-yazili-pankart-acti-1075289000.html
Trump destekçileri, beyzbol maçında 'Ya Trump ya Ölüm' yazılı pankart açtı
Trump destekçileri, beyzbol maçında 'Ya Trump ya Ölüm' yazılı pankart açtı
Eski ABD Başkanı ve 2024 ABD Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Part'inin aday adaylarından Donald Trump'ın destekçileri, beyzbol maçında "Ya Trump ya Ölüm"... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
beyzbol
donald trump
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New York'taki Yankee Stadyumu'nda oynanan Yankees-Detroit Tigers maçında Trump destekçilerinin, "Tanrı Amerika'yı Kutsasın" şarkısı çalarken "Ya Trump ya Ölüm" ifadelerinin bulunduğu pankartı açması, sosyal medyada destekçi buldu.Büyük bir izleyici kitlesi bulunan Yankees-Detroit Tigers maçında söz konusu pankartın açılmasına tepki gösterip "spora siyasetin karıştırılmasını" eleştirenler oldu."Ya Trump ya Ölüm" etiketi, X sosyal medya platformunda gündem olurken, eski ABD Başkanı'nın destekçilerinin söylemlerini sertleştirdiği dikkati çekti.Organize eden kişinin ABD'de bazı kamu alanlarına girişi yasaklanan ve kendini "profesyonel kışkırtıcı" olarak tanımlayan Dion Cini olduğu belirtildi.Yankee Stadyumu'nda 2021'de de Trump destekçisi iki kişi "Trump Kazandı" mesajlı pankart açmış, güvenlikle yaşanan arbededen sonra stadyumdan çıkarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/trump-jean-carroll-davasinda-tecavuz-ve-hakaretten-sonra-zarardan-da-sorumlu-tutuldu-1075254228.html
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beyzbol, donald trump, abd

Trump destekçileri, beyzbol maçında 'Ya Trump ya Ölüm' yazılı pankart açtı

02:54 08.09.2023 (güncellendi: 02:55 08.09.2023)
© İHA / MICHAEL REYNOLDSEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
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Eski ABD Başkanı ve 2024 ABD Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Part'inin aday adaylarından Donald Trump'ın destekçileri, beyzbol maçında "Ya Trump ya Ölüm" ifadeleri içeren pankart açtı.
New York'taki Yankee Stadyumu'nda oynanan Yankees-Detroit Tigers maçında Trump destekçilerinin, "Tanrı Amerika'yı Kutsasın" şarkısı çalarken "Ya Trump ya Ölüm" ifadelerinin bulunduğu pankartı açması, sosyal medyada destekçi buldu.
Büyük bir izleyici kitlesi bulunan Yankees-Detroit Tigers maçında söz konusu pankartın açılmasına tepki gösterip "spora siyasetin karıştırılmasını" eleştirenler oldu.
"Ya Trump ya Ölüm" etiketi, X sosyal medya platformunda gündem olurken, eski ABD Başkanı'nın destekçilerinin söylemlerini sertleştirdiği dikkati çekti.
Organize eden kişinin ABD'de bazı kamu alanlarına girişi yasaklanan ve kendini "profesyonel kışkırtıcı" olarak tanımlayan Dion Cini olduğu belirtildi.
Yankee Stadyumu'nda 2021'de de Trump destekçisi iki kişi "Trump Kazandı" mesajlı pankart açmış, güvenlikle yaşanan arbededen sonra stadyumdan çıkarılmıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
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