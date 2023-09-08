https://sputniknews.com.tr/20230908/trump-destekcileri-beyzbol-macinda-ya-trump-ya-olum-yazili-pankart-acti-1075289000.html

Trump destekçileri, beyzbol maçında 'Ya Trump ya Ölüm' yazılı pankart açtı

Trump destekçileri, beyzbol maçında 'Ya Trump ya Ölüm' yazılı pankart açtı

Eski ABD Başkanı ve 2024 ABD Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Part'inin aday adaylarından Donald Trump'ın destekçileri, beyzbol maçında "Ya Trump ya Ölüm"... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T02:54+0300

2023-09-08T02:54+0300

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abd

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New York'taki Yankee Stadyumu'nda oynanan Yankees-Detroit Tigers maçında Trump destekçilerinin, "Tanrı Amerika'yı Kutsasın" şarkısı çalarken "Ya Trump ya Ölüm" ifadelerinin bulunduğu pankartı açması, sosyal medyada destekçi buldu.Büyük bir izleyici kitlesi bulunan Yankees-Detroit Tigers maçında söz konusu pankartın açılmasına tepki gösterip "spora siyasetin karıştırılmasını" eleştirenler oldu."Ya Trump ya Ölüm" etiketi, X sosyal medya platformunda gündem olurken, eski ABD Başkanı'nın destekçilerinin söylemlerini sertleştirdiği dikkati çekti.Organize eden kişinin ABD'de bazı kamu alanlarına girişi yasaklanan ve kendini "profesyonel kışkırtıcı" olarak tanımlayan Dion Cini olduğu belirtildi.Yankee Stadyumu'nda 2021'de de Trump destekçisi iki kişi "Trump Kazandı" mesajlı pankart açmış, güvenlikle yaşanan arbededen sonra stadyumdan çıkarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230906/trump-jean-carroll-davasinda-tecavuz-ve-hakaretten-sonra-zarardan-da-sorumlu-tutuldu-1075254228.html

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