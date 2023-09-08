https://sputniknews.com.tr/20230908/thodex-davasinda-ozer-kardeslere-rekor-para-cezasi-1075297745.html

Thodex davasında Özer kardeşlere rekor para cezası

Thodex davasında Özer kardeşlere rekor para cezası

Kripto para borsası ‘Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında dün mahkeme heyeti kararını açıklamıştı. Mahkeme, 11 bin... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T13:39+0300

2023-09-08T13:39+0300

2023-09-08T13:39+0300

türkiye

thodex

dava

faruk fatih özer

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Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına dün devam edilmişti. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşması yaklaşık 11 saat sürdü.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Faruk Fatih Özer’i, ağabeyi Güven Özer’i ve ablası Serap Özer’i, “Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından ayrı ayrı toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, 16 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verirken 4 sanığı kararla birlikte tahliye etti.Rekor para cezasıMahkeme ayrıca, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’i 8 milyar 871 milyon 675 bin lira adli para cezasına da çarptırdı. Özer kardeşler toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezaların bir kısmının 24 eşit taksit halinde birer ay arayla ödenmesine hükmetti.

https://sputniknews.com.tr/20230907/kripto-para-borsasi-thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozere-11-bin-196-yil-hapis-cezasi-verildi-1075285810.html

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