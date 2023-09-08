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Thodex davasında Özer kardeşlere rekor para cezası
Thodex davasında Özer kardeşlere rekor para cezası
Kripto para borsası ‘Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında dün mahkeme heyeti kararını açıklamıştı. Mahkeme, 11 bin... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T13:39+0300
2023-09-08T13:39+0300
türkiye
thodex
dava
faruk fatih özer
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Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına dün devam edilmişti. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşması yaklaşık 11 saat sürdü.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Faruk Fatih Özer’i, ağabeyi Güven Özer’i ve ablası Serap Özer’i, “Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından ayrı ayrı toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, 16 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verirken 4 sanığı kararla birlikte tahliye etti.Rekor para cezasıMahkeme ayrıca, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’i 8 milyar 871 milyon 675 bin lira adli para cezasına da çarptırdı. Özer kardeşler toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezaların bir kısmının 24 eşit taksit halinde birer ay arayla ödenmesine hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20230907/kripto-para-borsasi-thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozere-11-bin-196-yil-hapis-cezasi-verildi-1075285810.html
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thodex, dava, faruk fatih özer
thodex, dava, faruk fatih özer

Thodex davasında Özer kardeşlere rekor para cezası

13:39 08.09.2023
© AAArnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi. Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi. Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© AA
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Kripto para borsası ‘Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında dün mahkeme heyeti kararını açıklamıştı. Mahkeme, 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Özer kardeşlere, 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası ödenmesine hükmetti.
Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına dün devam edilmişti. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşması yaklaşık 11 saat sürdü.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Faruk Fatih Özer’i, ağabeyi Güven Özer’i ve ablası Serap Özer’i, “Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından ayrı ayrı toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, 16 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verirken 4 sanığı kararla birlikte tahliye etti.

Rekor para cezası

Mahkeme ayrıca, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’i 8 milyar 871 milyon 675 bin lira adli para cezasına da çarptırdı. Özer kardeşler toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezaların bir kısmının 24 eşit taksit halinde birer ay arayla ödenmesine hükmetti.
Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesine karar verildikten sonra getirildiği Türkiye'de gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
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Thodex'in kurucusu Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası
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