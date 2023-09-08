https://sputniknews.com.tr/20230908/tarihi-bedestende-yapilan-kazilarda-1800-yillik-su-perisi-heykeli-bulundu-1075314192.html

Tarihi Bedesten'de yapılan kazılarda 1800 yıllık 'su perisi heykeli' bulundu

Tarihi Bedesten'de yapılan kazılarda 1800 yıllık 'su perisi heykeli' bulundu

Bartın'ın Amasra ilçesinde tarihi Bedesten bölgesinde yapılan sondaj çalışmalarında, milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen Nymphe (su perisi) heykeli... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T19:46+0300

2023-09-08T19:46+0300

2023-09-08T19:46+0300

türkiye

amasra

heykel

bartın

nymphe

su perisi

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Bartın'ın Amasra ilçesinde yürütülen antik kent kazı çalışmalarında su perisi heykeli bulundu.Amasra Müze Müdürlüğü başkanlığında, Kum Mahallesi'nde temizlik, tarihi yapıları ortaya çıkartma ve alanın tespiti için sondaj çalışmaları yapılıyor.Ekipler, son sondaj bölgesinde yerin 3 metre altında "su perisi heykeli"ne rastladı. Milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen heykel, Müze Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı.Müze Müdürü Zübeyde Kuru, gazetecilere, halk arasında Bedesten olarak bilinen bölgenin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların, yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.Temizlik ve sondaj çalışmalarının titizlik içinde devam ettiğini kaydeden Kuru, bölgede güzel bulgular elde ettiklerini dile getirdi.İlçedeki Amasra Kalesi'nde temizlik çalışmalarının başlayacağını aktaran Kuru, şöyle konuştu:Kuru, çalışmaların 3 etap halinde planlandığını sözlerine ekledi.Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı da bulunan heykelle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Paylaşımda, "Bartın, Amasra, Gymnasium kazılarımızda, MS 2. yüzyıla ait ve Nymphe olduğu değerlendirilen, 1,53 cm yüksekliğinde bir heykel ortaya çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.

türkiye

amasra

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amasra, heykel, bartın, nymphe , su perisi