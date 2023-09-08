https://sputniknews.com.tr/20230908/rusya-savunma-bakanligi-bryanskta-iki-ukrayna-ihasi-engellendi-1075287369.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk’ta iki Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk’ta iki Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını (İHA) önlediğini, birinin havada yok... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T00:10+0300
2023-09-08T00:10+0300
2023-09-08T00:10+0300
ukrayna krizi
bryansk
rusya
rusya savunma bakanlığı
iha
iha
iha
iha
insansız hava aracı (iha)
kiev
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “7 Eylül akşamı, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma araçları, Bryansk üzerinde iki insansız hava aracını önledi, aralarından biri havada yok edildi” ifadesine yer verildi.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, bir Ukrayna İHA’sının şehirdeki bir sanayi tesisine isabet ettiğini, saldırı sonucu yangın çıktığını bildirdi.Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristler İHA ile Bryansk şehrindeki bir sanayi tesisine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu idari binada yangın çıktı. Ölen veya yaralanan yok” diye yazdı.Olay yerinde itfaiye ve acil müdahale ekiplerinin çalıştığı kaydedildi.
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bryansk, rusya, rusya savunma bakanlığı, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), kiev
bryansk, rusya, rusya savunma bakanlığı, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), kiev
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk’ta iki Ukrayna İHA’sı engellendi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını (İHA) önlediğini, birinin havada yok edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “7 Eylül akşamı, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma araçları, Bryansk üzerinde iki insansız hava aracını önledi, aralarından biri havada yok edildi” ifadesine yer verildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, bir Ukrayna İHA’sının şehirdeki bir sanayi tesisine isabet ettiğini, saldırı sonucu yangın çıktığını bildirdi.
Telegram
paylaşımında, “Ukraynalı teröristler İHA ile Bryansk şehrindeki bir sanayi tesisine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu idari binada yangın çıktı. Ölen veya yaralanan yok” diye yazdı.
Olay yerinde itfaiye ve acil müdahale ekiplerinin çalıştığı kaydedildi.