https://sputniknews.com.tr/20230908/rus-ordusu-bir-challenger-2-tankini-daha-yok-etti-1075311069.html
‘Rus ordusu bir Challenger 2 tankını daha yok etti’
‘Rus ordusu bir Challenger 2 tankını daha yok etti’
Rusya’nın Zaporojye Bölgesi Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Rus askerlerin bir İngiliz Challenger 2 tankını daha yok etmeyi başardığını belirtti. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T18:40+0300
2023-09-08T18:40+0300
2023-09-08T18:40+0300
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Zaporojye Vali Vekili Balitskiy, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Yaklaşık 7 taneler. İHA’larımız onları görüyor. Dördü Stepnogorsk, ikisi Orehovo yakınında duruyor. İkisi sahaya çıkınca Kornet tanksavar füzelerle yok edildiler. Genel olarak ilk vuruştan yandılar. Askerlerimiz iki tankı yok etti. Orada duruyorlar, sonra işini bitirdiler” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun bu tankları, çok ağır olduğundan tahliye edemeyeceğini dile getiren Balitskiy, bu tankların müzelerde sergileneceğini kaydetti.Vali Vekili, İngiliz tankının zırh gücü açısından kötü performans sergilediğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230908/-stoltenberg-yarim-milyon-ukrayna-askerinin-oldugunu-sessizligiyle-teyit-etti-1075306935.html
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rusya, ukrayna krizi, ukrayna
‘Rus ordusu bir Challenger 2 tankını daha yok etti’
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Rusya’nın Zaporojye Bölgesi Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Rus askerlerin bir İngiliz Challenger 2 tankını daha yok etmeyi başardığını belirtti.
Zaporojye Vali Vekili Balitskiy, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Yaklaşık 7 taneler. İHA’larımız onları görüyor. Dördü Stepnogorsk, ikisi Orehovo yakınında duruyor. İkisi sahaya çıkınca Kornet tanksavar füzelerle yok edildiler. Genel olarak ilk vuruştan yandılar. Askerlerimiz iki tankı yok etti. Orada duruyorlar, sonra işini bitirdiler” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun bu tankları, çok ağır olduğundan tahliye edemeyeceğini dile getiren Balitskiy, bu tankların müzelerde sergileneceğini kaydetti.
Vali Vekili, İngiliz tankının zırh gücü açısından kötü performans sergilediğini söyledi.