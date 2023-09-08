https://sputniknews.com.tr/20230908/ogretmenlere-dogum-sonrasi-nobet-gorevinde-duzenleme-1075312802.html

Öğretmenlere doğum sonrası nöbet görevinde düzenleme

Öğretmenlere doğum sonrası nöbet görevinde düzenleme

Öğretmenlere doğum sonrası 1 yıl olan nöbet tutmama hakkı, 2 yıla çıkarıldı. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T19:32+0300

2023-09-08T19:32+0300

2023-09-08T19:32+0300

türkiye

resmi gazete

öğretmen

doğum

doğum sonrası kilo

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerdeki sınavların yazılı yoklama şeklinde yapılmasına yönelik düzenlenme yaptı.TRT Haber'in aktardığına göre Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Yeni yönetmelikte doğum yapan öğretmenlere 1 yıl nöbet tutmama hakkı, 2 yıla çıkarıldı.Buna göre, öğretmenlere, doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden 2 yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmeyecek. Bu düzeleme ile daha önceki yönetmelikte doğum sonrası 1 yıl nöbet tutmama hakkı, 2 yıla çıkarılmış oldu.Tekli eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi, nöbetçi müdür yardımcısı ve öğretmenlerin temel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okul müdürü tarafından dönüşümlü ve dengeli şekilde düzenlenecek.

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resmi gazete, öğretmen, doğum, doğum sonrası kilo, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb)