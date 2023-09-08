https://sputniknews.com.tr/20230908/muharrem-inceden-canli-yayinda-aksener-ile-gorusmesine-iliskin-ilk-aciklama-1075289835.html

Muharrem İnce'den canlı yayında Akşener ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Muharrem İnce'den canlı yayında Akşener ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Muharrem İnce katıldığı bir canlı yayında, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T06:15+0300

2023-09-08T06:15+0300

2023-09-08T06:15+0300

politika

muharrem ince

meral akşener

iyi parti

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen günlerde İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından İnce ile Akşener herhangi bir açıklama yapmadı.İnce, Akşener’le görüşmesini konuk olduğu TV100 canlı yayınında anlattı. İnce, Akşener ile basına kapalı olan görüşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Sayın Meral Akşener’le ortak bir yanımız var, önce onu linç ettiler sonra onu linç ettiler. Linç edenler de aynı kişiler. Bunları konuştuk, ‘Tekrar görüşürüz’ dedik. Olay bundan ibaret.”“Yerel seçimle ilgili işbirliği konuşması oldu mu?” sorusuna da yanıt veren İnce, “İşbirliği konuşması olmadı ama kaygılarımı ilettim. 2019’da İmamoğlu’nun şansı bugünle kıyasladığımızda daha fazlaydı. Halbuki şimdi fazla olması lazımdı ama bence 2019’da şansı daha fazlaydı. Amacım burada bir eleştiri yapmak değil” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230906/muharrem-ince-ve-meral-aksener-iyi-parti-genel-merkezinde-bir-araya-geldi-1075243888.html

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muharrem ince, meral akşener, iyi parti