https://sputniknews.com.tr/20230908/meteorolojiden-istanbul-ve-ankara-dahil-cok-sayida-il-icin-uyari-saganak-vuracak-saat-verildi-1075289957.html

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için uyarı: Sağanak vuracak, saat verildi

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için uyarı: Sağanak vuracak, saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Öğle ve akşam saatlerinde İstanbul ve Ankara'da yağış bekleniyor. Meteoroloji... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T07:04+0300

2023-09-08T07:04+0300

2023-09-08T07:04+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 29°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğlen kuzey kıyıları ile akşam saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 34°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 33°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 34°CParçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 27°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 26°CParçalı bulutluSİNOP °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 26°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 27°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 28°CParçalı bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 33°CAz bulutluVAN °C, 29°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230907/meteoroloji-istanbul-icin-saat-vererek-uyardi-11-il-icin-sari-alarm-verildi-1075260777.html

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