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Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'in açıklamalarına ilk yorum
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'in açıklamalarına ilk yorum
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaları soruldu. Yerel seçimlerde... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T09:57+0300
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politika
mansur yavaş
meral akşener
seçim
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerde ittifak kurulup kurulmayacağı tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları sorulan Yavaş, "Yorum yapmayacağım" yanıtını verdi.Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın Yavaş'la yaptığı görüşmeyi aktardığı yazısının ilgili bölümü şöyle:* Akşener'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?Dört milyon seçmenimiz var, hepsinin oyuna talibiz, o kadar. Başka bir şey söylemek, yorum yapmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde gerekirse açıklama yaparız.Çünkü adaylığımız henüz kesinleşmiş değil. Biliyorsunuz, CHP Parti Meclisi karar veriyor. Biz “Adayız” diye çalışmalarımıza başladık.* İttifak sağlanamazsa ne olur?Ben iddialıyım. Dört buçuk yıldır çalışıyorum. Ankara halkı bu konuda bize onay veriyorsa devam ederiz, vermiyorsa… (Gülüyor) Elle gelen düğün bayram derler ya, bizimki de o. Ama her halükarda iddialıyız.* Sizce ne olur?Kendime güveniyorum. Çok farklı bir belediyecilik ortaya koyduk. Geçen gün memnuniyet anketi yayınlandı. Ankara'damemnuniyet yüzde 68. Yüzde 26.8 memnun olmayan var. Bu, yaptığımız çalışmaların halk üzerindeki etkisini gösteriyor.* Akşener'in bu tutumunu nasıl yorumluyorsunuz?Yorum yapmayacağım.
https://sputniknews.com.tr/20230908/muharrem-inceden-canli-yayinda-aksener-ile-gorusmesine-iliskin-ilk-aciklama-1075289835.html
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mansur yavaş, meral akşener, seçim
mansur yavaş, meral akşener, seçim

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'in açıklamalarına ilk yorum

09:57 08.09.2023 (güncellendi: 09:59 08.09.2023)
© AA / Mustafa ÇiftçiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© AA / Mustafa Çiftçi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaları soruldu. Yerel seçimlerde ittifak kurulmasa da iddialı oldukların söyleyen Yavaş, adaylığının bugün yarın açıklanmasını beklediğini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerde ittifak kurulup kurulmayacağı tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları sorulan Yavaş, "Yorum yapmayacağım" yanıtını verdi.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın Yavaş'la yaptığı görüşmeyi aktardığı yazısının ilgili bölümü şöyle:
* Akşener'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Dört milyon seçmenimiz var, hepsinin oyuna talibiz, o kadar. Başka bir şey söylemek, yorum yapmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde gerekirse açıklama yaparız.
Çünkü adaylığımız henüz kesinleşmiş değil. Biliyorsunuz, CHP Parti Meclisi karar veriyor. Biz “Adayız” diye çalışmalarımıza başladık.
* İttifak sağlanamazsa ne olur?
Ben iddialıyım. Dört buçuk yıldır çalışıyorum. Ankara halkı bu konuda bize onay veriyorsa devam ederiz, vermiyorsa… (Gülüyor) Elle gelen düğün bayram derler ya, bizimki de o. Ama her halükarda iddialıyız.
* Sizce ne olur?
Kendime güveniyorum. Çok farklı bir belediyecilik ortaya koyduk. Geçen gün memnuniyet anketi yayınlandı. Ankara'da
memnuniyet yüzde 68. Yüzde 26.8 memnun olmayan var. Bu, yaptığımız çalışmaların halk üzerindeki etkisini gösteriyor.
* Akşener'in bu tutumunu nasıl yorumluyorsunuz?
Yorum yapmayacağım.
Muharrem İnce ve Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
POLİTİKA
Muharrem İnce'den canlı yayında Akşener ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama
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