https://sputniknews.com.tr/20230908/kirimda-demiryoluna-yonelik-sabotaj-planlayan-bir-ukraynali-ajan-yakalandi-1075312407.html
Kırım’da, demiryoluna yönelik sabotaj planlayan bir Ukraynalı ajan yakalandı
Kırım’da, demiryoluna yönelik sabotaj planlayan bir Ukraynalı ajan yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da demiryoluna yönelik sabotaj hazırlığı içinde olan bir Ukraynalı ajanın gözaltına alındığını belirtti. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T19:17+0300
2023-09-08T19:17+0300
2023-09-08T19:17+0300
ukrayna krizi
kırım
demiryolu
ajan
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FSB’nin açıklamasında, Kırım Yarımadası’nda askeri taşımacılığın aksatma amacıyla ulaşım tesislerinden birine yönelik planlanan sabotaj ve terör eyleminin engellendiği ifade edildi. 1978 doğumlu Rusya vatandaşı bir Sivastopol şehri sakini gözaltına alındı. Bu kişinin, Ukrayna askeri istihbaratının verdiği görevle Rus ordusunun Kırım’daki tesislerine ve birliklerine ilişkin bilgi topladığı ve demiryolu ulaşım tesisine yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı bildirildi.Zanlıya ait gizli bir yerde, yabancı menşeili plastik patlayıcıdan hazırlanan el yapımı bomba tespit edildi.Yakalanan kişi, FSB’ye verdiği ifadede suçunu itiraf ederek Ukrayna gizli servislerinden aldığı görevleri anlattı.Kaliningrad’da Polonya için bilgi toplayan bir Ukraynalı tespit edildiFSB ayrıca Polonya istihbaratının göreviyle bilgi toplamak için Kaliningrad Bölgesi’ne gelen bir Ukrayna vatandaşına, Rusya Ceza Kanunu’nun casusluk maddesi kapsamına giren eylemlerinin kabul edilemez olduğu yönünde resmi uyarı takdim edildiğini açıkladı.1996 doğumlu Ukrayna vatandaşının en kısa zamanda sınır dışı edilerek hakkında uzun süre ülkeye giriş yasağının uygulanacağı kaydedildi.
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kırım, demiryolu, ajan
Kırım’da, demiryoluna yönelik sabotaj planlayan bir Ukraynalı ajan yakalandı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da demiryoluna yönelik sabotaj hazırlığı içinde olan bir Ukraynalı ajanın gözaltına alındığını belirtti.
FSB’nin açıklamasında, Kırım Yarımadası’nda askeri taşımacılığın aksatma amacıyla ulaşım tesislerinden birine yönelik planlanan sabotaj ve terör eyleminin engellendiği ifade edildi. 1978 doğumlu Rusya vatandaşı bir Sivastopol şehri sakini gözaltına alındı. Bu kişinin, Ukrayna askeri istihbaratının verdiği görevle Rus ordusunun Kırım’daki tesislerine ve birliklerine ilişkin bilgi topladığı ve demiryolu ulaşım tesisine yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı bildirildi.
Zanlıya ait gizli bir yerde, yabancı menşeili plastik patlayıcıdan hazırlanan el yapımı bomba tespit edildi.
Yakalanan kişi, FSB’ye verdiği ifadede suçunu itiraf ederek Ukrayna gizli servislerinden aldığı görevleri anlattı.
Kaliningrad’da Polonya için bilgi toplayan bir Ukraynalı tespit edildi
FSB ayrıca Polonya istihbaratının göreviyle bilgi toplamak için Kaliningrad Bölgesi’ne gelen bir Ukrayna vatandaşına, Rusya Ceza Kanunu’nun casusluk maddesi kapsamına giren eylemlerinin kabul edilemez olduğu yönünde resmi uyarı takdim edildiğini açıkladı.
1996 doğumlu Ukrayna vatandaşının en kısa zamanda sınır dışı edilerek hakkında uzun süre ülkeye giriş yasağının uygulanacağı kaydedildi.