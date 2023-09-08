https://sputniknews.com.tr/20230908/karadagdaki-uzun-yatma-yarismasi-22-gundur-devam-ediyor-1075317007.html
Karadağ'daki 'uzun yatma' yarışması 22 gündür devam ediyor
Karadağ'daki 'uzun yatma' yarışması 22 gündür devam ediyor
Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 22 gündür sürüyor. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T21:41+0300
2023-09-08T21:41+0300
2023-09-08T21:41+0300
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fotoğraf, karadağ, brezna etno, yarışma, tembel, tembellik, tembellik hakkı, фото
fotoğraf, karadağ, brezna etno, yarışma, tembel, tembellik, tembellik hakkı, фото
Karadağ'daki 'uzun yatma' yarışması 22 gündür devam ediyor Abone ol
Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 22 gündür sürüyor.
© Milos Vujovic
Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, bu yıl 12.si düzenlenen 'uzun yatma' yarışmasında 'en tembel vatandaş' seçilecek.
Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, bu yıl 12.si düzenlenen 'uzun yatma' yarışmasında 'en tembel vatandaş' seçilecek.
© Milos Vujovic Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 22 gündür sürüyor.
Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 22 gündür sürüyor.
© Milos Vujovic
Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 7 kişi, 1000 euro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.
Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 7 kişi, 1000 euro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.
© Milos Vujovic
Bu yıl 12.si düzenlenen ilginç yarışmada 22'nci güne giren yarışmacılar 500 saati geride bıraktı.
Bu yıl 12.si düzenlenen ilginç yarışmada 22'nci güne giren yarışmacılar 500 saati geride bıraktı.
© Milos Vujovic
Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.
Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.
© Milos Vujovic
Yarışmacılar 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
Yarışmacılar 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.