https://sputniknews.com.tr/20230908/istanbul-il-saglik-mudurlugu-hasta-ile-hekim-arasindaki-siddete-iliskin-inceleme-baslatti-1075315469.html

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlattı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlattı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir hasta ile yakını ve doktor arasında yaşandığı iddia edilen... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T21:16+0300

2023-09-08T21:16+0300

2023-09-08T21:16+0300

türkiye

istanbul il sağlık müdürlüğü

istanbul

taksim eğitim ve araştırma hastanesi

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta ve hekim arasında yaşandığı iddia edilen şiddet olayı ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada, şiddetin toplumsal olarak kabul edilemeyeceğini belirtti.Doktor ile hasta arasında çok mahrem ve özel bir alan bulunduğunu, bunu ayırmak gerektiğini kaydeden Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık çalışanları anlamında gerçekten çok şanslı ve özverili bir toplum olduğunu, bunu Kovid-19 salgınında dünyaya gösterdiklerini aktardı.Prof. Dr. Memişoğlu, sağlık çalışanının topluma, toplumun sağlık çalışanına saygısını kaybettirmemek gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

türkiye

istanbul

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istanbul il sağlık müdürlüğü, istanbul, taksim eğitim ve araştırma hastanesi