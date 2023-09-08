https://sputniknews.com.tr/20230908/istanbul-il-saglik-mudurlugu-hasta-ile-hekim-arasindaki-siddete-iliskin-inceleme-baslatti-1075315469.html
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlattı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlattı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir hasta ile yakını ve doktor arasında yaşandığı iddia edilen... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T21:16+0300
2023-09-08T21:16+0300
2023-09-08T21:16+0300
türkiye
istanbul il sağlık müdürlüğü
istanbul
taksim eğitim ve araştırma hastanesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075315312_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f06afdb657bc2648d6e94087032c6949.jpg
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta ve hekim arasında yaşandığı iddia edilen şiddet olayı ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada, şiddetin toplumsal olarak kabul edilemeyeceğini belirtti.Doktor ile hasta arasında çok mahrem ve özel bir alan bulunduğunu, bunu ayırmak gerektiğini kaydeden Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık çalışanları anlamında gerçekten çok şanslı ve özverili bir toplum olduğunu, bunu Kovid-19 salgınında dünyaya gösterdiklerini aktardı.Prof. Dr. Memişoğlu, sağlık çalışanının topluma, toplumun sağlık çalışanına saygısını kaybettirmemek gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075315312_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1beb85eaab3f26b5eb95c5db9f832164.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul il sağlık müdürlüğü, istanbul, taksim eğitim ve araştırma hastanesi
istanbul il sağlık müdürlüğü, istanbul, taksim eğitim ve araştırma hastanesi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlattı
Abone ol
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir hasta ile yakını ve doktor arasında yaşandığı iddia edilen şiddet olayına ilişkin, "Bizler şiddetin ne hasta ne çalışan ne toplumsal anlamda hiçbir türlüsünün olmasını kabullenemeyiz. Hem doktor hem hasta aynı taraftayız" dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta ve hekim arasında yaşandığı iddia edilen şiddet olayı ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada, şiddetin toplumsal olarak kabul edilemeyeceğini belirtti.
Doktor ile hasta arasında çok mahrem ve özel bir alan bulunduğunu, bunu ayırmak gerektiğini kaydeden Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık çalışanları anlamında gerçekten çok şanslı ve özverili bir toplum olduğunu, bunu Kovid-19 salgınında dünyaya gösterdiklerini aktardı.
Prof. Dr. Memişoğlu, sağlık çalışanının topluma, toplumun sağlık çalışanına saygısını kaybettirmemek gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Çünkü çok hassas bir alan. Tabii üzücü olaylar, bizler şiddetin ne hasta ne çalışan ne toplumsal anlamda hiçbir türlüsünün olmasını kabullenemeyiz. Biz sağlıkçılar hastayı iyi yapmak, tedavi etmek için çabalıyoruz. O nedenle bu tür olayların olmasını arzu etmiyoruz. Hem doktor hem hasta aynı taraftayız. Araştıracağız, sonucunda da kamuoyunu bilgilendiririz."