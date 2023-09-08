https://sputniknews.com.tr/20230908/icisleri-bakan-yardimcisi-turan-ortadogu-huzur-bulmadan-kacak-goc-baskisi-bitmeyecek-1075288855.html
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Ortadoğu huzur bulmadan kaçak göç baskısı bitmeyecek
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Ortadoğu huzur bulmadan kaçak göç baskısı bitmeyecek
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ortadoğu huzur bulmadan ülkemiz ve dünya üzerindeki kaçak göç baskısı bitmeyecek" dedi. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T02:46+0300
2023-09-08T02:46+0300
2023-09-08T02:46+0300
türkiye
bülent turan
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
karabük
karabük valiliği
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük Valiliğini ziyaretinde konuştu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Turan, Valilik makamında Vali Yavuz ile bir süre görüştü.Burada konuşan Turan, Türkiye'nin her şehrinin nüfusuyla değil, kendi özelindeki kapasite ve sunduğu fırsatlarla öne çıktığını belirterek, "Karabük böyle bir ilimiz. Yıllardır ülkemizin sanayisinde bel kemiği olan demir çelik üretimi, barındırdığı kültür ve tarihi mirası ve orman varlığı, Karabük ilimiz için stratejik değerdedir. Önümüzde zor sınavlar var. Afetlerin her türlüsüne hazırlıklı olmak zorundayız. Orman yangınlarına, depremlere ve sellere hazırlıklı olmak zorundayız. Afetlere karşı tüm birimlerle istişare halinde ve sürekli tedbirleri gözden geçirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.'Düzensiz göçmen geçişlerine karşı tüm ekiplerimiz teyakkuzda olmalıdır'Her gün yeni bir sentetik uyuşturucu ile karşılaştıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:
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bülent turan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, karabük, karabük valiliği
bülent turan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, karabük, karabük valiliği
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Ortadoğu huzur bulmadan kaçak göç baskısı bitmeyecek
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ortadoğu huzur bulmadan ülkemiz ve dünya üzerindeki kaçak göç baskısı bitmeyecek" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük Valiliğini ziyaretinde konuştu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Turan, Valilik makamında Vali Yavuz ile bir süre görüştü.
Burada konuşan Turan, Türkiye'nin her şehrinin nüfusuyla değil, kendi özelindeki kapasite ve sunduğu fırsatlarla öne çıktığını belirterek, "Karabük böyle bir ilimiz. Yıllardır ülkemizin sanayisinde bel kemiği olan demir çelik üretimi, barındırdığı kültür ve tarihi mirası ve orman varlığı, Karabük ilimiz için stratejik değerdedir. Önümüzde zor sınavlar var. Afetlerin her türlüsüne hazırlıklı olmak zorundayız. Orman yangınlarına, depremlere ve sellere hazırlıklı olmak zorundayız. Afetlere karşı tüm birimlerle istişare halinde ve sürekli tedbirleri gözden geçirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
'Düzensiz göçmen geçişlerine karşı tüm ekiplerimiz teyakkuzda olmalıdır'
Her gün yeni bir sentetik uyuşturucu ile karşılaştıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:
"Bu itibarla Karabük'te çok ciddi çalışmalar yapılıyor. En küçük bir maddeyi, en ufak girişi ve çıkışı kontrol etmek zorundayız. Kaynağı bulmak amacıyla ciddi çalışmalar yapmak durumundayız. Ayrıca Karabük önemli yol güzergahlarında bulunan bir ilimiz, düzensiz göçmen geçişlerine karşı tüm ekiplerimiz teyakkuzda olmalıdır. Çünkü biliyoruz ki Ortadoğu huzur bulmadan ülkemiz ve dünya üzerindeki kaçak göç baskısı bitmeyecek ve ne yazık ki böyle bir ihtimal de kısa vadede görünmüyor. Onun için bizler de tedbiri elden bırakmamalıyız."