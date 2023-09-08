https://sputniknews.com.tr/20230908/icisleri-bakan-yardimcisi-turan-ortadogu-huzur-bulmadan-kacak-goc-baskisi-bitmeyecek-1075288855.html

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Ortadoğu huzur bulmadan kaçak göç baskısı bitmeyecek

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Ortadoğu huzur bulmadan kaçak göç baskısı bitmeyecek

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ortadoğu huzur bulmadan ülkemiz ve dünya üzerindeki kaçak göç baskısı bitmeyecek" dedi. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T02:46+0300

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türkiye

bülent turan

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

karabük

karabük valiliği

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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük Valiliğini ziyaretinde konuştu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Turan, Valilik makamında Vali Yavuz ile bir süre görüştü.Burada konuşan Turan, Türkiye'nin her şehrinin nüfusuyla değil, kendi özelindeki kapasite ve sunduğu fırsatlarla öne çıktığını belirterek, "Karabük böyle bir ilimiz. Yıllardır ülkemizin sanayisinde bel kemiği olan demir çelik üretimi, barındırdığı kültür ve tarihi mirası ve orman varlığı, Karabük ilimiz için stratejik değerdedir. Önümüzde zor sınavlar var. Afetlerin her türlüsüne hazırlıklı olmak zorundayız. Orman yangınlarına, depremlere ve sellere hazırlıklı olmak zorundayız. Afetlere karşı tüm birimlerle istişare halinde ve sürekli tedbirleri gözden geçirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.'Düzensiz göçmen geçişlerine karşı tüm ekiplerimiz teyakkuzda olmalıdır'Her gün yeni bir sentetik uyuşturucu ile karşılaştıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

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