https://sputniknews.com.tr/20230908/eski-mhp-milletvekili-mesut-dedeoglu-iyi-partiye-katildi-1075287909.html
Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu İYİ Parti'ye katıldı
Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu İYİ Parti'ye katıldı
24. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun İYİ Parti'ye katıldığı bildirildi. Dedeoğlu'nun, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Kahramanmaraş... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T01:13+0300
2023-09-08T01:13+0300
2023-09-08T01:13+0300
türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
iyi parti
kahramanmaraş
mesut dedeoğlu
meral akşener
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İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dedeoğlu'na İYİ Parti rozeti Genel Başkan Meral Akşener tarafından takıldı.Akşener, parti genel merkezindeki katılım töreninde yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Dedeoğlu olduğunu açıkladı.Dedeoğlu da, "Kahramanmaraş'ı ayrım yapmadan kucaklayarak, halkımızın desteğiyle ve yerelde kuracağımız güçlü birliktelikle bu seçimi alacağız. Şunu iddia ediyorum, AK Parti seçimde yüzde 47 almıştı. Biz birlikte bunu yüzde 35'e düşüreceğiz ve bu seçimi alacağız inşallah" dedi.
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), iyi parti, kahramanmaraş, mesut dedeoğlu, meral akşener
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), iyi parti, kahramanmaraş, mesut dedeoğlu, meral akşener
Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu İYİ Parti'ye katıldı
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24. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun İYİ Parti'ye katıldığı bildirildi. Dedeoğlu'nun, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu açıklandı.
İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dedeoğlu'na İYİ Parti rozeti Genel Başkan Meral Akşener tarafından takıldı.
Akşener, parti genel merkezindeki katılım töreninde yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Dedeoğlu olduğunu açıkladı.
Dedeoğlu da, "Kahramanmaraş'ı ayrım yapmadan kucaklayarak, halkımızın desteğiyle ve yerelde kuracağımız güçlü birliktelikle bu seçimi alacağız. Şunu iddia ediyorum, AK Parti seçimde yüzde 47 almıştı. Biz birlikte bunu yüzde 35'e düşüreceğiz ve bu seçimi alacağız inşallah" dedi.