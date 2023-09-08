https://sputniknews.com.tr/20230908/eski-mhp-milletvekili-mesut-dedeoglu-iyi-partiye-katildi-1075287909.html

Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu İYİ Parti'ye katıldı

Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu İYİ Parti'ye katıldı

24. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun İYİ Parti'ye katıldığı bildirildi. Dedeoğlu'nun, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Kahramanmaraş... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T01:13+0300

2023-09-08T01:13+0300

2023-09-08T01:13+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

iyi parti

kahramanmaraş

mesut dedeoğlu

meral akşener

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İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dedeoğlu'na İYİ Parti rozeti Genel Başkan Meral Akşener tarafından takıldı.Akşener, parti genel merkezindeki katılım töreninde yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Dedeoğlu olduğunu açıkladı.Dedeoğlu da, "Kahramanmaraş'ı ayrım yapmadan kucaklayarak, halkımızın desteğiyle ve yerelde kuracağımız güçlü birliktelikle bu seçimi alacağız. Şunu iddia ediyorum, AK Parti seçimde yüzde 47 almıştı. Biz birlikte bunu yüzde 35'e düşüreceğiz ve bu seçimi alacağız inşallah" dedi.

türkiye

kahramanmaraş

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), iyi parti, kahramanmaraş, mesut dedeoğlu, meral akşener