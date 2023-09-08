https://sputniknews.com.tr/20230908/ermenistan-sputnik-yazari-gevorkyani-serbest-birakti-1075317271.html
Ermenistan, Sputnik yazarı Gevorkyan’ı serbest bıraktı
Ermenistan, Sputnik yazarı Gevorkyan’ı serbest bıraktı
Ermenistan Soruşturma Komitesi, Sputnik yazarı Aşot Gevorkyan ile blog yazarı Mikael Badalyan’ın serbest bırakıldığını duyurdu. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T22:02+0300
2023-09-08T22:02+0300
2023-09-08T22:02+0300
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Sputnik Ermenistan yazarı Aşot Gevorkyan ve Rusya yanlısı blog yazarı Mikael Badalyan dün Ermenistan'ın güneyindeki Goris kentinde gözaltına alınmıştı.Ermenistan Soruşturma Komitesi, Gevorkyan ve Badalyan’ın yanı sıra 5 kişinin daha yasadışı silah ticareti suçlamasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gevorkyan ve Badalyan’ın gözaltına alınması olayının arkasında Batı'nın olabileceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230908/rusya-ve-ermenistan-arasinda-dusmanligin-koruklenmesine-tepki-gevorkyanin-gozaltisi-provokasyon-1075298367.html
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ermenistan, sputnik, sputnik, sputnik, aşot gevorkyan, mikael badalyan
Ermenistan, Sputnik yazarı Gevorkyan’ı serbest bıraktı
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Ermenistan Soruşturma Komitesi, Sputnik yazarı Aşot Gevorkyan ile blog yazarı Mikael Badalyan’ın serbest bırakıldığını duyurdu.
Sputnik Ermenistan yazarı Aşot Gevorkyan ve Rusya yanlısı blog yazarı Mikael Badalyan dün Ermenistan'ın güneyindeki Goris kentinde gözaltına alınmıştı.
Ermenistan Soruşturma Komitesi, Gevorkyan ve Badalyan’ın yanı sıra 5 kişinin daha yasadışı silah ticareti suçlamasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gevorkyan ve Badalyan’ın gözaltına alınması olayının arkasında Batı'nın olabileceğini belirtmişti.