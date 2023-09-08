https://sputniknews.com.tr/20230908/emekli-maasina-zamda-hesaplar-degisti-konusulan-rakamlar-netlesiyor-1075291411.html

Emekli maaşına zamda hesaplar değişti: Konuşulan rakamlar netleşiyor

Emekli maaşına zamda hesaplar değişti: Konuşulan rakamlar netleşiyor

Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahminleri memur ve emeklilerin maaş zammı için beklentileri değiştirdi. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T08:31+0300

2023-09-08T08:31+0300

2023-09-08T08:31+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

memur

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Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahminlerine göre memur ve emeklilerinin maaşları, emeklilere zam tahmini de değişti. Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak güncellendi. Buna göre emekli aylığı ve memur zammında 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37.76'ya çıktı. Bu tabloya göre SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 37.76 zammı garantilerken refah payıyla birlikte artışın yüzde 45'i geçmesi bekleniyor. Sabah'ın haberine göre, memura da ocak ayı için zammı yüzde 49.46 olarak hesaplanıyor.Ek zam Meclis'e geliyorEkim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak. Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. TÜİK verilerine göre temmuz-ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.Emekli maaşı ne kadar olacak?Ayrıca 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7 bin 500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek. Bugün itibarıyla 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira olan 12 bin 398 lira olacak.Kademeli artışta rakamlarSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

https://sputniknews.com.tr/20230908/yeni-emeklilik-sisteminin-ayrintilari-belli-oldu-yas-sartinda-degisiklik-ve-cift-maas-yolda-1075289307.html

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emekli, emekli maaşı, memur