https://sputniknews.com.tr/20230908/ekvadorun-eski-lideri-rtde-yeni-sezonda-latin-amerikadaki-darbeleri-anlatmaya-devam-edecek-1075314961.html
Ekvador’un eski lideri RT’de yeni sezonda Latin Amerika’daki darbeleri anlatmaya devam edecek
Ekvador’un eski lideri RT’de yeni sezonda Latin Amerika’daki darbeleri anlatmaya devam edecek
Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, RT televizyonunda “Correa ile Konuşma” adlı siyasi talk şovunun “Darbeler” konulu beşinci sezonunu açıyor. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T20:45+0300
2023-09-08T20:45+0300
2023-09-08T20:45+0300
dünya
ekvador
latin amerika
rt
rt
russia today (rt)
correa ile konuşma
nicolas maduro
venezüella
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Yeni sezonda programın konukları, ülkelerinde darbe girişimlerine maruz kalan liderlerin yanı sıra, iş arkadaşları ve darbe mağdurlarının yakınları olacak.Correa’nın yeni sezonundaki konukları arasında Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro da yer alacak.RT’de “Correa ile Konuşma” adlı programın ilk bölümü 1 Mart 2018’de çıkmıştı. Eski Ekvador liderinin konukları arasında Mahmoud Ahmedinejad, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Alberto Fernandez, Carles Puigdemont gibi dünya liderleri olmuştu.
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ekvador, latin amerika, rt, rt, russia today (rt), correa ile konuşma, nicolas maduro, venezüella
ekvador, latin amerika, rt, rt, russia today (rt), correa ile konuşma, nicolas maduro, venezüella
Ekvador’un eski lideri RT’de yeni sezonda Latin Amerika’daki darbeleri anlatmaya devam edecek
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Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, RT televizyonunda “Correa ile Konuşma” adlı siyasi talk şovunun “Darbeler” konulu beşinci sezonunu açıyor.
Yeni sezonda programın konukları, ülkelerinde darbe girişimlerine maruz kalan liderlerin yanı sıra, iş arkadaşları ve darbe mağdurlarının yakınları olacak.
Correa’nın yeni sezonundaki konukları arasında Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro da yer alacak.
RT’de “Correa ile Konuşma” adlı programın ilk bölümü 1 Mart 2018’de çıkmıştı. Eski Ekvador liderinin konukları arasında Mahmoud Ahmedinejad, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Alberto Fernandez, Carles Puigdemont gibi dünya liderleri olmuştu.