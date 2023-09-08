https://sputniknews.com.tr/20230908/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075292099.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26.8360 liradan, euro 28.7850 liradan güne başladı. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T09:16+0300
2023-09-08T09:16+0300
2023-09-08T09:16+0300
ekonomi
dolar
euro
döviz
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Serbest piyasada 26.8340 liradan alınan dolar 26.8360 liradan satılıyor. 28,7830 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.7850 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26.8300 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.6890 lira olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230907/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075262877.html
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dolar, euro, döviz
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 26.8360 liradan, euro 28.7850 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26.8340 liradan alınan dolar 26.8360 liradan satılıyor. 28,7830 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.7850 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26.8300 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.6890 lira olmuştu.