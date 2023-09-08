https://sputniknews.com.tr/20230908/demre-eski-belediye-baskani-adnan-gencin-site-bahcesinde-cansiz-bedeni-bulundu-1075305357.html

Demre eski belediye başkanı Adnan Genç'in site bahçesinde cansız bedeni bulundu

Demre eski belediye başkanı Adnan Genç'in site bahçesinde cansız bedeni bulundu

Antalya’nın Demre ilçesi eski Belediye Başkanı Adnan Genç'in yaşadığı binanın bahçesinde komşuları tarafından cansız bedeni bulundu. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T16:56+0300

2023-09-08T16:56+0300

2023-09-08T16:56+0300

türkiye

demre

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Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 606 sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; site bahçesinde Demre eski Belediye Başkanı Adnan Genç (70)’i hareketsiz olarak gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede Genç’in adreste yalnız yaşadığı öğrenilirken, binanın çatısına çıkarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.Adnan Genç, 2015 yılında şizofren teşhisi konulan oğlunun işlediği cinayette eşini kaybetmişti.

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