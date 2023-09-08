https://sputniknews.com.tr/20230908/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1075287641.html

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T00:57+0300

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türkiye

cevdet yılmaz

hindistan

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 10 Eylül'de sona erecek Hindistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

türkiye

hindistan

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cevdet yılmaz, hindistan, resmi gazete, recep tayyip erdoğan