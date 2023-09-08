https://sputniknews.com.tr/20230908/cinli-heyet-mariupolu-ziyaret-etti-opera-sanatcisi-tiyatroda-sarki-soyledi-1075312262.html
Çinli heyet Mariupol'u ziyaret etti, opera sanatçısı tiyatroda şarkı söyledi
Çinli heyet Mariupol'u ziyaret etti, opera sanatçısı tiyatroda şarkı söyledi
Ukraina.ru sitesinin daveti üzerine Rusya'ya gelen Çinli blog yazarlarından oluşan heyet, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni (DHC) ve Kırım'ı ziyaret ederek DHC... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T19:12+0300
2023-09-08T19:12+0300
2023-09-08T19:13+0300
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Heyet üyeleri, Sovyet döneminde önemli bir sanayi şehri ve limanı olduğunu belirttikleri Mariupol'u ziyaret etti.Heyet üyelerinden blog yazarı Xu Jijun, ziyaretin ardından Kırım’da yaptığı açıklamada, Çin heyetinin Mariupol'ü ziyaretinin yerel sakinlerin yaşadığı acıyı gösterdiğini belirtti.Xu, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başlangıcından itibaren Çinlilerin yaşanan olayları gözlemleme fırsatı bulduğunu kaydetti.Xu, “Henüz girişte, askeri eylemlerin bu kentin sakinlerine getirdiği acıları ve yaraları gördük. Sıradan sakinlerin top mermileriyle yıkılmış evlerini, odaları delik deşik olmuş evleri gördük” dedi.Xu, heyet üyelerinin burada yaşanan çatışmanın ne kadar şiddetli olduğunu ve bunun yerel halka getirdiği acıyı anladığını vurgulayarak "Onların kederini anlıyoruz ve acılarını derinden paylaşıyoruz” diye konuştu.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol'u ziyaret eden Çin heyetine giriş yasağı başlattıUkrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Bakanlığın Mariupol'u ziyaret eden Çinli opera sanatçısı Wang-Fang ve blog yazarları için giriş yasağı başlattığını duyurdu.Nikolenko, Çinli opera sanatçısının Mariupol'deki drama tiyatrosunun kalıntıları üzerinde ‘Katyuşa’ şarkısını seslendirmesini ‘tam bir ahlaki bozulma örneği’ olarak nitelendirdi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Çin heyetinin, yabancıların devlet sınırlarını geçmesini düzenleyen Ukrayna mevzuatını ihlal ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
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Çinli heyet Mariupol'u ziyaret etti, opera sanatçısı tiyatroda şarkı söyledi
19:12 08.09.2023 (güncellendi: 19:13 08.09.2023) Abone ol
Ukraina.ru sitesinin daveti üzerine Rusya'ya gelen Çinli blog yazarlarından oluşan heyet, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni (DHC) ve Kırım'ı ziyaret ederek DHC lideri Denis Puşilin ve Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov ile görüştü.
Heyet üyeleri, Sovyet döneminde önemli bir sanayi şehri ve limanı olduğunu belirttikleri Mariupol'u ziyaret etti.
Heyet üyelerinden blog yazarı Xu Jijun, ziyaretin ardından Kırım’da yaptığı açıklamada, Çin heyetinin Mariupol'ü ziyaretinin yerel sakinlerin yaşadığı acıyı gösterdiğini belirtti.
Xu, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başlangıcından itibaren Çinlilerin yaşanan olayları gözlemleme fırsatı bulduğunu kaydetti.
Xu, “Henüz girişte, askeri eylemlerin bu kentin sakinlerine getirdiği acıları ve yaraları gördük. Sıradan sakinlerin top mermileriyle yıkılmış evlerini, odaları delik deşik olmuş evleri gördük” dedi.
Xu, heyet üyelerinin burada yaşanan çatışmanın ne kadar şiddetli olduğunu ve bunun yerel halka getirdiği acıyı anladığını vurgulayarak "Onların kederini anlıyoruz ve acılarını derinden paylaşıyoruz” diye konuştu.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol'u ziyaret eden Çin heyetine giriş yasağı başlattı
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Bakanlığın Mariupol'u ziyaret eden Çinli opera sanatçısı Wang-Fang ve blog yazarları için giriş yasağı başlattığını duyurdu.
Nikolenko, Çinli opera sanatçısının Mariupol'deki drama tiyatrosunun kalıntıları üzerinde ‘Katyuşa’ şarkısını seslendirmesini ‘tam bir ahlaki bozulma örneği’ olarak nitelendirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Çin heyetinin, yabancıların devlet sınırlarını geçmesini düzenleyen Ukrayna mevzuatını ihlal ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
“Ukrayna, Çin'in toprak bütünlüğüne saygı duyuyor ve Çin tarafından, Çinli vatandaşların Mariupol'da bulunma amacı ve şehre giriş yolları konusunda bir açıklama bekliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tüm Çinli ‘turistler’ için Ukrayna'ya giriş yasağı başlatıyor.”