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Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası'nın Türkiye kararına ilişkin açıklama: 'Bu, OVP'nin bir başka onayı'
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CHP'den OVP değerlendirmesi
CHP'den OVP değerlendirmesi
Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, 2024-2026 dönemine yönelik Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan esnek... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T16:02+0300
2023-09-08T16:02+0300
türkiye
işsizlik
ekonomi
ovp
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çalışma yaşamındaki haftalık gelişmeleri değerlendirdi.Çarşamba günü Orta Vadeli Program'ın açıklandığını anımsatan Uyar, programda, vatandaşa, "işsizlik, güvencesiz çalışma, yoksulluk ve yüksek enflasyonla yaşamanın" reva görüldüğünü savundu.Programda esnek çalışma koşullarını içeren düzenlemelerin yer aldığını belirterek, bu konuda eleştirilerde bulunan Uyar, güvenceli bir çalışma yaşamı için önerilerini paylaştı.'Kadro hakkı verilmeli'Uyar, "Taşeron işçilere hakları olan kadro hakkı verilmelidir. Orta Vadeli Program'da da değindiğiniz tüm esnek çalışma koşullarına son verilmeli, çalışma yaşamı güvencesizlikten tamamen arındırılmalıdır. Sendika ve toplu sözleşme hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Grev yasaklarına derhal son verilmelidir." diye konuştu.Hasan Efe Uyar, işçilerin bizzat söz ve karar sahibi olduğu yeni bir işçi sağlığı ve güvenliği yasası ile işçileri koruyan, tamamen güvenceye kavuşturan yeni bir temel iş güvencesi kanununun hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladıİşsizlik sigortasıİşsizlik sigortası fonunun, işsizlerin kullanımına daha çok hizmet edecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini de belirten Uyar, şöyle devam etti:Uyar, gelecek günlerdeki metal sektöründe 100 binden fazla işçiyi ilgilendiren MESS grup toplu sözleşme görüşme sürecini de yakından takip edeceklerini kaydetti.
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işsizlik, ekonomi, ovp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
işsizlik, ekonomi, ovp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP'den OVP değerlendirmesi

16:02 08.09.2023
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© AA
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Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, 2024-2026 dönemine yönelik Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan esnek çalışma koşullarına son verilmesi gerektiğini söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çalışma yaşamındaki haftalık gelişmeleri değerlendirdi.

Çarşamba günü Orta Vadeli Program'ın açıklandığını anımsatan Uyar, programda, vatandaşa, "işsizlik, güvencesiz çalışma, yoksulluk ve yüksek enflasyonla yaşamanın" reva görüldüğünü savundu.

Programda esnek çalışma koşullarını içeren düzenlemelerin yer aldığını belirterek, bu konuda eleştirilerde bulunan Uyar, güvenceli bir çalışma yaşamı için önerilerini paylaştı.

'Kadro hakkı verilmeli'

Uyar, "Taşeron işçilere hakları olan kadro hakkı verilmelidir. Orta Vadeli Program'da da değindiğiniz tüm esnek çalışma koşullarına son verilmeli, çalışma yaşamı güvencesizlikten tamamen arındırılmalıdır. Sendika ve toplu sözleşme hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Grev yasaklarına derhal son verilmelidir." diye konuştu.

Hasan Efe Uyar, işçilerin bizzat söz ve karar sahibi olduğu yeni bir işçi sağlığı ve güvenliği yasası ile işçileri koruyan, tamamen güvenceye kavuşturan yeni bir temel iş güvencesi kanununun hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı

İşsizlik sigortası

İşsizlik sigortası fonunun, işsizlerin kullanımına daha çok hizmet edecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini de belirten Uyar, şöyle devam etti:
"Kıdem tazminatından yararlanma şartları yeniden ele alınmalı, tazminat hakkı için süre kısıtlaması kaldırılmalı, tazminat hakkı tüm işçilerimizin rahatça erişebileceği bir hak olmalıdır. Emekçilerimizin sırtındaki vergi yükü hafifletilmeli, bu kapsamda vergi dilimleri ücretli çalışanlarımız lehine yeniden düzenlenmelidir."
Uyar, gelecek günlerdeki metal sektöründe 100 binden fazla işçiyi ilgilendiren MESS grup toplu sözleşme görüşme sürecini de yakından takip edeceklerini kaydetti.
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