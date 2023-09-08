https://sputniknews.com.tr/20230908/chpden-ovp-degerlendirmesi-1075301988.html

CHP'den OVP değerlendirmesi

CHP'den OVP değerlendirmesi

Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, 2024-2026 dönemine yönelik Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan esnek... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T16:02+0300

2023-09-08T16:02+0300

2023-09-08T16:02+0300

türkiye

işsizlik

ekonomi

ovp

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çalışma yaşamındaki haftalık gelişmeleri değerlendirdi.Çarşamba günü Orta Vadeli Program'ın açıklandığını anımsatan Uyar, programda, vatandaşa, "işsizlik, güvencesiz çalışma, yoksulluk ve yüksek enflasyonla yaşamanın" reva görüldüğünü savundu.Programda esnek çalışma koşullarını içeren düzenlemelerin yer aldığını belirterek, bu konuda eleştirilerde bulunan Uyar, güvenceli bir çalışma yaşamı için önerilerini paylaştı.'Kadro hakkı verilmeli'Uyar, "Taşeron işçilere hakları olan kadro hakkı verilmelidir. Orta Vadeli Program'da da değindiğiniz tüm esnek çalışma koşullarına son verilmeli, çalışma yaşamı güvencesizlikten tamamen arındırılmalıdır. Sendika ve toplu sözleşme hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Grev yasaklarına derhal son verilmelidir." diye konuştu.Hasan Efe Uyar, işçilerin bizzat söz ve karar sahibi olduğu yeni bir işçi sağlığı ve güvenliği yasası ile işçileri koruyan, tamamen güvenceye kavuşturan yeni bir temel iş güvencesi kanununun hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladıİşsizlik sigortasıİşsizlik sigortası fonunun, işsizlerin kullanımına daha çok hizmet edecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini de belirten Uyar, şöyle devam etti:Uyar, gelecek günlerdeki metal sektöründe 100 binden fazla işçiyi ilgilendiren MESS grup toplu sözleşme görüşme sürecini de yakından takip edeceklerini kaydetti.

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işsizlik, ekonomi, ovp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)