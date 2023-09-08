https://sputniknews.com.tr/20230908/beyaz-saray-durum-odasi-yenilendi-yenileme-projesi-icin-ayrilan-50-milyon-dolarlik-butce-asildi-1075318551.html

Beyaz Saray Durum Odası yenilendi: Yenileme projesi için ayrılan 50 milyon dolarlık bütçe aşıldı

Beyaz Saray Durum Odası yenilendi: Yenileme projesi için ayrılan 50 milyon dolarlık bütçe aşıldı

El Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldürme operasyonu ve Küba füze krizi gibi olayların yönetildiği Beyaz Saray Durum Odası'nın yenileme çalışması, ayrılan 50... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T23:04+0300

2023-09-08T23:04+0300

2023-09-08T23:04+0300

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abd

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usame bin ladin

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ABD Başkanı Joe Biden, Perşembe günü Beyaz Saray Durum Odası'nın 15 yıl süren yenileme çalışmasının tamamlandığını duyurdu.Biden eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Millet, yakın zamanda yenilenen Beyaz Saray Durum Odası faaliyette ve çalışıyor. Bu inanılmaz tesiste çalışan herkese teşekkür ediyorum” dedi.Beyaz Saray Durum Odası'nda, direktörü Marc Gustafson tarafından denetlenen yenileme projesi sırasında büyük çaplı değişiklikler gerçekleştirildi. Proje, başlangıçta ayrılan 50 milyon dolarlık yenileme bütçesini biraz aşarak tamamlandı.Beyaz Saray, Durum Odası'nın ABD hükümeti için önemli bir merkez olduğunu belirterek, odanın doğal afetlerden terörist tehditlere ve askeri operasyonlara kadar ulusal güvenlik krizlerinin takip edilmesine ve bunlara yanıt verilmesine olanak sağladığını açıklamıştı.Beyaz Saray, açıklamasında, El Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldürülmesi ve Küba füze krizi gibi önemli olaylarda tarihsel önemi göz önüne alındığında, Durum Odası’nın yenileme çalışmasının, tesisin güvenliğini ve işlevselliğini sürdürme taahhüdünü vurguladığını belirtmişti.

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