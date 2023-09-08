Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası'nın Türkiye kararına ilişkin açıklama: 'Bu, OVP'nin bir başka onayı'
17:08 08.09.2023 (güncellendi: 17:09 08.09.2023)
© AAMehmet Şimşek
© AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 18 milyar dolarlık ek kaynak kararını değerlendirdi. Şimşek, kararın hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) bir başka onayı olduğunu ifade etti.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez Türkiye için önümüzdeki üç yıl içinde 18 milyar doları yeni operasyonlar için olmak üzere toplam 35 milyar dolarlık operasyonlar hazırlama ve sunmayı öngördüklerini açıkladı.
Bu karara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
Bakan Şimşek, kararın orta vadeli programın bir onayı anlamına geldiğini ifade ederek, "Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz" dedi.
Şimşek şöyle devam etti:
"Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır. Orta vadeli ekonomik programımız (iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar aracılığıyla) makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor."