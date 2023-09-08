https://sputniknews.com.tr/20230908/bakan-simsekten-dunya-bankasinin-turkiye-kararina-iliskin-aciklama-bu-ovpnin-bir-baska-onayi-1075306358.html

Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası'nın Türkiye kararına ilişkin açıklama: 'Bu, OVP'nin bir başka onayı'

Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası'nın Türkiye kararına ilişkin açıklama: 'Bu, OVP'nin bir başka onayı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 18 milyar dolarlık ek kaynak kararını değerlendirdi. Şimşek, kararın hükümetin açıkladığı... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T17:08+0300

2023-09-08T17:08+0300

2023-09-08T17:09+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

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Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez Türkiye için önümüzdeki üç yıl içinde 18 milyar doları yeni operasyonlar için olmak üzere toplam 35 milyar dolarlık operasyonlar hazırlama ve sunmayı öngördüklerini açıkladı.Bu karara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.Bakan Şimşek, kararın orta vadeli programın bir onayı anlamına geldiğini ifade ederek, "Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz" dedi.Şimşek şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230907/dunya-bankasindan-turkiye-aciklamasi-1075268897.html

https://sputniknews.com.tr/20230908/jp-morgandan-tl-tavsiyesi-1075302375.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı