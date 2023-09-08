Bakan Koca açıkladı: İki yılda 15 milyon kişiye 42 milyon sağlık taraması yapıldı

"Bu dönemde, 12 milyon 906 bin 756 hipertansiyon taraması yapıldı, taramalar sonucunda 139 bin 116 kişiye hipertansiyon tanısı kondu. Diyabet açısından 8 milyon 282 bin 284 tarama yapıldı, 461 bin 752 kişiye diyabet tanısı kondu. 16 milyon 852 bin 934 de obezite açısından tarama yapıldı, 3 milyon 381 bin 418 kişiye obezite tanısı kondu. Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi kapsamında 4 milyon 48 bin 887 tarama yapıldı, 502 bin 494 kişiye kardiyovasküler hastalık tanısı kondu."