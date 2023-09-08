https://sputniknews.com.tr/20230908/bakan-bayraktar-duyurdu-2-bin-isci-alimi-yapilacak-1075299895.html

Bakan Bayraktar duyurdu: 2 bin işçi alımı yapılacak

Bakan Bayraktar duyurdu: 2 bin işçi alımı yapılacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu, ekim ayında 3 il için toplam 2 bin işçi alımı yapacak. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T14:27+0300

2023-09-08T14:27+0300

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türkiye

türkiye

işçi

bakanlık

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlattıklarını belirterek şu ifadelerini kullandı:

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türkiye, işçi, bakanlık