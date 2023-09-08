Ağustosta en çok borsa kazandırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nde Ukrayna anlaşmazlığı
11:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
12:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna için görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
14:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: “Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık”
15:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
16:15
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Savaş sebebi sayarız
16:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın ihracat rakamlarında Çin, AB'yi geride bıraktı, Türkiye 3. sırada
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiliz ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir
19:17
1 dk
MUHTEŞEM SÜLEYMAN
Hürrem'le aşkı dillere destandı
19:29
6 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
19:45
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ: Kovid vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildi
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya-AB ticareti dengeyi buldu
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Cezayirli profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor
21:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy, ABD'yi aldattı
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
12:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor
13:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa Birliği’ne tehdit: Dava açarım
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı film yapımcısından eski Ukraynalı Bakan'a: Yüz binlerce yurttaşımı kurban etmekten sorumlu
15:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor
16:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon resmen duyurdu: Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceğiz
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230908/agustosta-en-cok-borsa-kazandirdi-1075295390.html
Ağustosta en çok borsa kazandırdı
Ağustosta en çok borsa kazandırdı
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ağustosta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,32 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yıllık bazda borsa... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T12:34+0300
2023-09-08T12:34+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a2aacc413a5b69e526f23ff3d603acb1.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustosa ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.Buna göre, ağustosta en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,32 ile BİST 100 endeksinde oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de BİST 100 endeksi yatırımcısına yüzde 10,56 kazanç sağladı.Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 5,18, dolar yüzde 3,91, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,97, külçe altın yüzde 4,36, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 10,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 7,96, dolar yüzde 6,73, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,78, külçe altın yüzde 7,17 ve DİBS yüzde 13,06 kaybettirdi.BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,47 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,35 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.Altı aylık değerlendirmeye göre, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,85 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 36,62 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 74,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 63,71 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırımcısına külçe altın yüzde 10,17, euro yüzde 7,84 ve dolar yüzde 0,13 reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 22,07 ve DİBS yüzde 31,71 kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,56, euro yüzde 1,37 reel getiri sağlarken, doların yüzde 5,88, mevduat faizinin (brüt) yüzde 26,74 ve DİBS'in yüzde 35,81 oranında yatırımcısına kaybettirdiği görüldü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_97917cc3577641c155e8280180984858.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
borsa, borsa istanbul, ekonomi
borsa, borsa istanbul, ekonomi

Ağustosta en çok borsa kazandırdı

12:34 08.09.2023
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© AA
Abone olTelegram
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ağustosta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,32 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yıllık bazda borsa yüzde 63,71 kazandırdı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustosa ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,32 ile BİST 100 endeksinde oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de BİST 100 endeksi yatırımcısına yüzde 10,56 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 5,18, dolar yüzde 3,91, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,97, külçe altın yüzde 4,36, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 10,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 7,96, dolar yüzde 6,73, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,78, külçe altın yüzde 7,17 ve DİBS yüzde 13,06 kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,47 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,35 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,85 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 36,62 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 74,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 63,71 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırımcısına külçe altın yüzde 10,17, euro yüzde 7,84 ve dolar yüzde 0,13 reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 22,07 ve DİBS yüzde 31,71 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,56, euro yüzde 1,37 reel getiri sağlarken, doların yüzde 5,88, mevduat faizinin (brüt) yüzde 26,74 ve DİBS'in yüzde 35,81 oranında yatırımcısına kaybettirdiği görüldü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала