https://sputniknews.com.tr/20230908/abdulkadir-selvi-son-yerel-secim-anketini-paylasti-muhalif-secmenin-dusuncesi-ortaya-cikti-1075291023.html

Abdulkadir Selvi son yerel seçim anketini paylaştı: Muhalif seçmenin düşüncesi ortaya çıktı

Abdulkadir Selvi son yerel seçim anketini paylaştı: Muhalif seçmenin düşüncesi ortaya çıktı

Abdulkadir Selvi, Areda Survey'in yerel seçimlere yönelik gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. "Muhalefet ittifak yapamaz" diyenlerin oranı CHP’de... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T08:02+0300

2023-09-08T08:02+0300

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politika

abdulkadir selvi

anket

seçim

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından CHP’de başlayan “değişim” tartışması sürüyor. Öte yandan yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, "ittifaksız yerel seçim" kararı siyaset gündeminde yer almaya devam ediyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ankette muhalif seçmenin ne düşündüğü ortaya çıktı" başlıklı yazısında, Areda Survey’in anket sonuçlarını paylaştı. 25-29 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 562 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, “Kılıçdaroğlu’nun istemediği bir aday CHP Genel Başkanlığı’na gelebilir mi?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 66.3’ü hayır, yüzde 33.7’si ise evet yanıtını verdi. CHP’lilerin ise yüzde 54.1’i hayır derken evet diyenlerin oranı yüzde 45.9 çıktı.Yerel seçimde ittifak sorusuSelvi yazısının devamında anketin sonuçlarını şöyle aktardı:"Millet İttifakı seçimlerde umduğunu bulamadı. Seçimden sonra ise 6’lı Masa ortakları arasında kıran kırana bir kavga yaşanıyor. Peki muhalefet yerel seçimlere ittifak halinde girebilecek mi?Areda-Survey’nin bu sorusuna ankete katılanların yüzde 93.1’i hayır derken evet diyenlerin oranı yüzde 16.9 çıkıyor.Muhalefet ittifak yapamaz diyenlerin oranı CHP’de yüzde 70.3. İYİ Partililerin yüzde 82.8’i ittifak olmaz yanıtını veriyor. İYİ Parti seçmeninin 6’lı masa ile gönül bağları kopmuş.İYİ Parti’yi doğrudan ilgilendiren bir sonuç var. “İYİ Parti yeni söylemleriyle ana muhalefet konumuna gelebilir mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 17.3’ü evet yanıtını verirken, hayır diyenlerin oranı yüzde 82.7 çıkıyor.Peki seçmenler muhalefeti başarılı buluyor mu? Ankete katılanların sadece yüzde 17.3’ü muhalefeti başarılı buluyor. Muhalefet başarısız diyenler ise yüzde 82.7 gibi ezici bir çoğunlukla başarısız bulduğunu belirtiyor."

https://sputniknews.com.tr/20230908/muharrem-inceden-canli-yayinda-aksener-ile-gorusmesine-iliskin-ilk-aciklama-1075289835.html

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