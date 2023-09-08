Abdulkadir Selvi son yerel seçim anketini paylaştı: Muhalif seçmenin düşüncesi ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nde Ukrayna anlaşmazlığı
11:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
12:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna için görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
14:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: “Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık”
15:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
16:15
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Savaş sebebi sayarız
16:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın ihracat rakamlarında Çin, AB'yi geride bıraktı, Türkiye 3. sırada
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiliz ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir
19:17
1 dk
MUHTEŞEM SÜLEYMAN
Hürrem'le aşkı dillere destandı
19:29
6 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
19:45
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ: Kovid vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildi
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya-AB ticareti dengeyi buldu
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Cezayirli profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor
21:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230908/abdulkadir-selvi-son-yerel-secim-anketini-paylasti-muhalif-secmenin-dusuncesi-ortaya-cikti-1075291023.html
Abdulkadir Selvi son yerel seçim anketini paylaştı: Muhalif seçmenin düşüncesi ortaya çıktı
Abdulkadir Selvi son yerel seçim anketini paylaştı: Muhalif seçmenin düşüncesi ortaya çıktı
Abdulkadir Selvi, Areda Survey'in yerel seçimlere yönelik gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. "Muhalefet ittifak yapamaz" diyenlerin oranı CHP’de... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T08:02+0300
2023-09-08T08:02+0300
politika
abdulkadir selvi
anket
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/03/1071958375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb5cbafd22fca66a63e973aa38f070be.jpg
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından CHP’de başlayan “değişim” tartışması sürüyor. Öte yandan yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, "ittifaksız yerel seçim" kararı siyaset gündeminde yer almaya devam ediyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ankette muhalif seçmenin ne düşündüğü ortaya çıktı" başlıklı yazısında, Areda Survey’in anket sonuçlarını paylaştı. 25-29 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 562 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, “Kılıçdaroğlu’nun istemediği bir aday CHP Genel Başkanlığı’na gelebilir mi?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 66.3’ü hayır, yüzde 33.7’si ise evet yanıtını verdi. CHP’lilerin ise yüzde 54.1’i hayır derken evet diyenlerin oranı yüzde 45.9 çıktı.Yerel seçimde ittifak sorusuSelvi yazısının devamında anketin sonuçlarını şöyle aktardı:"Millet İttifakı seçimlerde umduğunu bulamadı. Seçimden sonra ise 6’lı Masa ortakları arasında kıran kırana bir kavga yaşanıyor. Peki muhalefet yerel seçimlere ittifak halinde girebilecek mi?Areda-Survey’nin bu sorusuna ankete katılanların yüzde 93.1’i hayır derken evet diyenlerin oranı yüzde 16.9 çıkıyor.Muhalefet ittifak yapamaz diyenlerin oranı CHP’de yüzde 70.3. İYİ Partililerin yüzde 82.8’i ittifak olmaz yanıtını veriyor. İYİ Parti seçmeninin 6’lı masa ile gönül bağları kopmuş.İYİ Parti’yi doğrudan ilgilendiren bir sonuç var. “İYİ Parti yeni söylemleriyle ana muhalefet konumuna gelebilir mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 17.3’ü evet yanıtını verirken, hayır diyenlerin oranı yüzde 82.7 çıkıyor.Peki seçmenler muhalefeti başarılı buluyor mu? Ankete katılanların sadece yüzde 17.3’ü muhalefeti başarılı buluyor. Muhalefet başarısız diyenler ise yüzde 82.7 gibi ezici bir çoğunlukla başarısız bulduğunu belirtiyor."
https://sputniknews.com.tr/20230908/muharrem-inceden-canli-yayinda-aksener-ile-gorusmesine-iliskin-ilk-aciklama-1075289835.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/03/1071958375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f473b9c6a656f5d1c19d7558d9bbdaeb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdulkadir selvi, anket, seçim
abdulkadir selvi, anket, seçim

Abdulkadir Selvi son yerel seçim anketini paylaştı: Muhalif seçmenin düşüncesi ortaya çıktı

08:02 08.09.2023
© İHASeçim - sandık
Seçim - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© İHA
Abone olTelegram
Abdulkadir Selvi, Areda Survey'in yerel seçimlere yönelik gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. "Muhalefet ittifak yapamaz" diyenlerin oranı CHP’de yüzde 70.3, İYİ Partililerin yüzde 82.8’i ittifak olmaz yanıtını veriyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından CHP’de başlayan “değişim” tartışması sürüyor. Öte yandan yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, "ittifaksız yerel seçim" kararı siyaset gündeminde yer almaya devam ediyor.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ankette muhalif seçmenin ne düşündüğü ortaya çıktı" başlıklı yazısında, Areda Survey’in anket sonuçlarını paylaştı. 25-29 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 562 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, “Kılıçdaroğlu’nun istemediği bir aday CHP Genel Başkanlığı’na gelebilir mi?” sorusu yöneltildi.
Ankete katılanların yüzde 66.3’ü hayır, yüzde 33.7’si ise evet yanıtını verdi. CHP’lilerin ise yüzde 54.1’i hayır derken evet diyenlerin oranı yüzde 45.9 çıktı.

Yerel seçimde ittifak sorusu

Selvi yazısının devamında anketin sonuçlarını şöyle aktardı:
"Millet İttifakı seçimlerde umduğunu bulamadı. Seçimden sonra ise 6’lı Masa ortakları arasında kıran kırana bir kavga yaşanıyor. Peki muhalefet yerel seçimlere ittifak halinde girebilecek mi?
Areda-Survey’nin bu sorusuna ankete katılanların yüzde 93.1’i hayır derken evet diyenlerin oranı yüzde 16.9 çıkıyor.
Muhalefet ittifak yapamaz diyenlerin oranı CHP’de yüzde 70.3. İYİ Partililerin yüzde 82.8’i ittifak olmaz yanıtını veriyor. İYİ Parti seçmeninin 6’lı masa ile gönül bağları kopmuş.
İYİ Parti’yi doğrudan ilgilendiren bir sonuç var. “İYİ Parti yeni söylemleriyle ana muhalefet konumuna gelebilir mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 17.3’ü evet yanıtını verirken, hayır diyenlerin oranı yüzde 82.7 çıkıyor.
Peki seçmenler muhalefeti başarılı buluyor mu? Ankete katılanların sadece yüzde 17.3’ü muhalefeti başarılı buluyor. Muhalefet başarısız diyenler ise yüzde 82.7 gibi ezici bir çoğunlukla başarısız bulduğunu belirtiyor."
Muharrem İnce ve Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
POLİTİKA
Muharrem İnce'den canlı yayında Akşener ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama
06:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала