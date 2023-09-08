https://sputniknews.com.tr/20230908/abd-ermenistan-ortak-tatbikati-abdnin-amaci-rusyayi-oyalamak-1075299143.html
ABD-Ermenistan ortak tatbikatı: 'ABD'nin amacı Rusya’yı oyalamak'
ABD-Ermenistan ortak tatbikatı: 'ABD'nin amacı Rusya’yı oyalamak'
ABD’nin Ermenistan ile ortak tatbikat yapacak olmasını Sputnik’e değerlendiren Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T14:16+0300
2023-09-08T14:16+0300
2023-09-08T14:16+0300
dünya
rusya
ermenistan
abd
türkiye
azerbaycan
iran
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
dmitriy peskov
ismail hakkı pekin
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Ermenistan Savunma Bakanlığı, 11-20 Eylül tarihlerinde ABD ile ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama tatbikatın "Uluslararası barış koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesinde” gerçekleşeceği savunuldu. Ermenistan topraklarında gerçekleşecek olan tatbikata 'Eagle Partner 2023' ismi verildi.Kafkasya coğrafyasında gerçekleşecek olan tatbikat Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve İran tarafından yakından takip ediliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan ve ABD arasındaki ortak askeri tatbikatı “yararsız” diye nitelendirerek, “Bu koşullarda, söz konusu tatbikatların yapılması bölgenin istikrara kavuşturulmasına ve karşılıklı güven ortamının güçlendirilmesine katkısı olmayacak” dedi.Tatbikatın yapılacağının açıklandığı günlerde NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger'ın, Ermenistan'ı Kuzey Atlantik İttifakı'na katılma çağrısı yapması da dikkat çekti.‘ABD Rusya’yı bölgede oyalamak istiyor’Bu gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin şunları söyledi:‘ABD Rusya’ya karşı bir güç oluşturmaya çalışıyor’ABD’nin daha önce de bölgede benzer tatbikatlar yaptığına dikkat çekene Pekin “Geçen de Türkiye’nin katıldığı Gürcistan’da bir tatbikat yapıldı. Tatbikat ABD’nin Avrupa-Afrika komutanlıklarının kontrolünde gerçekleşti. Bu tatbikatların nedenini, niçinini bilmiyoruz. Bunların hepsi Rusya’yı bu bölgede meşgul etmeye yönelik sorunlar. Son dönemde Suriye’deki faaliyetlerde başladı. Bunlar da Rusya’yı meşgul ediyor. ABD Ukrayna’da kilitlenmiş o muharebeyi bu şekilde açmayı planlıyor şeklinde değerlendirilebilir. Rusya’ya karşı bir güç yaratıyorlar olabilir. Ama bu güç sadece Rusya’ya karşı değil İran, Çin ve Türkiye’yi, de hedefe alır. Zengezur Koridoru Çin’den Türkiye’ye uzanan ipek demir yolu olacak. O nedenle bu tatbikatlar dikkatle izlenmeli” değerlendirmesin yaptı.‘Tatbikat NATO’nun ne yapmak istediğini gösterecek’Son NATO liderler zirvesinde NATO’nun yeni stratejik konseptinin belirlendiğini hatırlatan Pekin “Vilnius zirvesinde İsveç'in NATO’ya girmesi gündeme geldi ama asıl önemli olan NATO stratejik konsepti kabul edildi. Bu konsepte göre yapılması gerekenler var. NATO komutanlıkların yeni baştan düzenlenmesi, NATO planların yeni baştan düzenlenmesi, NATO kuvvet yapısının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu tür tatbikatlar ile NATO’nun ABD’nin ne yapmak istediğini kime ne görev verdiğini ortaya çıkartabilir. ABD’nin bu tatbikatı hiç hayra alamet değil. Hindistan son dönemde ciddi miktarda Ermenistan’a silah satıyor. Bu konuda yeni bir çatışma mı öngörülüyor. Yeni yığınak mı yapılıyor. Bütün bunların incelenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230824/ermenistan-basbakani-pasinyan-erivan-baris-anlasmasi-ile-ilgili-yeni-tekliflerini-bakuye-iletti-1074905049.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
rusya, ermenistan, abd, türkiye, azerbaycan, iran, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, dmitriy peskov, ismail hakkı pekin, gunther fehlinger, zengezur koridoru
rusya, ermenistan, abd, türkiye, azerbaycan, iran, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, dmitriy peskov, ismail hakkı pekin, gunther fehlinger, zengezur koridoru
ABD-Ermenistan ortak tatbikatı: 'ABD'nin amacı Rusya’yı oyalamak'
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ABD’nin Ermenistan ile ortak tatbikat yapacak olmasını Sputnik’e değerlendiren Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin tatbikatın dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, 11-20 Eylül tarihlerinde ABD ile ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama tatbikatın "Uluslararası barış koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesinde” gerçekleşeceği savunuldu. Ermenistan topraklarında gerçekleşecek olan tatbikata 'Eagle Partner 2023' ismi verildi.
Kafkasya coğrafyasında gerçekleşecek olan tatbikat Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve İran tarafından yakından takip ediliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan ve ABD arasındaki ortak askeri tatbikatı “yararsız” diye nitelendirerek, “Bu koşullarda, söz konusu tatbikatların yapılması bölgenin istikrara kavuşturulmasına ve karşılıklı güven ortamının güçlendirilmesine katkısı olmayacak” dedi.
Tatbikatın yapılacağının açıklandığı günlerde NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger'ın, Ermenistan'ı Kuzey Atlantik İttifakı'na katılma çağrısı yapması da dikkat çekti.
‘ABD Rusya’yı bölgede oyalamak istiyor’
Bu gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin şunları söyledi:
“ABD ve Batı Ermenistan’ı NATO’ya katmaya çalışıyor. Bu konuda yapılan tatbikatı Eagle Partner gibi bir ismi verildi. Amaç o bölgede Ermenistan’ın desteklendiğini göstermek. Hem de Rusya’yı o bölgede rahatsız etmek. Çünkü Ukrayna’da savaş tıkandı. ABD’nin Kafkaslarda Rusya’yı meşgul edecek faaliyetler yapacağını değerlendiriyorduk. Ermenistan ile Azerbaycan arasında hala bir barış anlaşması imzalanmadı. Bu bölgede bu tatbikata benzer faaliyetler Ermenistan’ın barış anlaşmasını imzalamaması gibi bir durum ortaya çıkartabilir şeklinde değerlendiriyorum. Orada Zengezur Koridoru var. Bu koridor Türkiye’yi Türk dünyasına bağlayacak bir koridor. Türk dünyası ile ilgili çalışmalar özellikle Rusya’yı yakından ilgilendiriyor. Rusya ile birlikte Rusya’nın doğusundaki tehditleri engellemeye çalışıyoruz. Rusya ve Türkiye Türk Dünyası bölgesinde ortak çalışıyor. O bölgede bir karmaşa çıkarsa o karmaşa gerçekten hem Rusya için hem Kafkasya’daki ülkeler için hem de bizim için zor durumlar yaratabilir. O bakımdan bu tatbikat önemli.”
‘ABD Rusya’ya karşı bir güç oluşturmaya çalışıyor’
ABD’nin daha önce de bölgede benzer tatbikatlar yaptığına dikkat çekene Pekin “Geçen de Türkiye’nin katıldığı Gürcistan’da bir tatbikat yapıldı. Tatbikat ABD’nin Avrupa-Afrika komutanlıklarının kontrolünde gerçekleşti. Bu tatbikatların nedenini, niçinini bilmiyoruz. Bunların hepsi Rusya’yı bu bölgede meşgul etmeye yönelik sorunlar. Son dönemde Suriye’deki faaliyetlerde başladı. Bunlar da Rusya’yı meşgul ediyor. ABD Ukrayna’da kilitlenmiş o muharebeyi bu şekilde açmayı planlıyor şeklinde değerlendirilebilir. Rusya’ya karşı bir güç yaratıyorlar olabilir. Ama bu güç sadece Rusya’ya karşı değil İran, Çin ve Türkiye’yi, de hedefe alır. Zengezur Koridoru Çin’den Türkiye’ye uzanan ipek demir yolu olacak. O nedenle bu tatbikatlar dikkatle izlenmeli” değerlendirmesin yaptı.
‘Tatbikat NATO’nun ne yapmak istediğini gösterecek’
Son NATO liderler zirvesinde NATO’nun yeni stratejik konseptinin belirlendiğini hatırlatan Pekin “Vilnius zirvesinde İsveç'in NATO’ya girmesi gündeme geldi ama asıl önemli olan NATO stratejik konsepti kabul edildi. Bu konsepte göre yapılması gerekenler var. NATO komutanlıkların yeni baştan düzenlenmesi, NATO planların yeni baştan düzenlenmesi, NATO kuvvet yapısının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu tür tatbikatlar ile NATO’nun ABD’nin ne yapmak istediğini kime ne görev verdiğini ortaya çıkartabilir. ABD’nin bu tatbikatı hiç hayra alamet değil. Hindistan son dönemde ciddi miktarda Ermenistan’a silah satıyor. Bu konuda yeni bir çatışma mı öngörülüyor. Yeni yığınak mı yapılıyor. Bütün bunların incelenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.