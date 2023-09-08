https://sputniknews.com.tr/20230908/abd-ermenistan-ortak-tatbikati-abdnin-amaci-rusyayi-oyalamak-1075299143.html

ABD-Ermenistan ortak tatbikatı: 'ABD'nin amacı Rusya’yı oyalamak'

ABD-Ermenistan ortak tatbikatı: 'ABD'nin amacı Rusya’yı oyalamak'

ABD’nin Ermenistan ile ortak tatbikat yapacak olmasını Sputnik’e değerlendiren Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T14:16+0300

2023-09-08T14:16+0300

2023-09-08T14:16+0300

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dmitriy peskov

ismail hakkı pekin

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Ermenistan Savunma Bakanlığı, 11-20 Eylül tarihlerinde ABD ile ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama tatbikatın "Uluslararası barış koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesinde” gerçekleşeceği savunuldu. Ermenistan topraklarında gerçekleşecek olan tatbikata 'Eagle Partner 2023' ismi verildi.Kafkasya coğrafyasında gerçekleşecek olan tatbikat Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve İran tarafından yakından takip ediliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan ve ABD arasındaki ortak askeri tatbikatı “yararsız” diye nitelendirerek, “Bu koşullarda, söz konusu tatbikatların yapılması bölgenin istikrara kavuşturulmasına ve karşılıklı güven ortamının güçlendirilmesine katkısı olmayacak” dedi.Tatbikatın yapılacağının açıklandığı günlerde NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger'ın, Ermenistan'ı Kuzey Atlantik İttifakı'na katılma çağrısı yapması da dikkat çekti.‘ABD Rusya’yı bölgede oyalamak istiyor’Bu gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin şunları söyledi:‘ABD Rusya’ya karşı bir güç oluşturmaya çalışıyor’ABD’nin daha önce de bölgede benzer tatbikatlar yaptığına dikkat çekene Pekin “Geçen de Türkiye’nin katıldığı Gürcistan’da bir tatbikat yapıldı. Tatbikat ABD’nin Avrupa-Afrika komutanlıklarının kontrolünde gerçekleşti. Bu tatbikatların nedenini, niçinini bilmiyoruz. Bunların hepsi Rusya’yı bu bölgede meşgul etmeye yönelik sorunlar. Son dönemde Suriye’deki faaliyetlerde başladı. Bunlar da Rusya’yı meşgul ediyor. ABD Ukrayna’da kilitlenmiş o muharebeyi bu şekilde açmayı planlıyor şeklinde değerlendirilebilir. Rusya’ya karşı bir güç yaratıyorlar olabilir. Ama bu güç sadece Rusya’ya karşı değil İran, Çin ve Türkiye’yi, de hedefe alır. Zengezur Koridoru Çin’den Türkiye’ye uzanan ipek demir yolu olacak. O nedenle bu tatbikatlar dikkatle izlenmeli” değerlendirmesin yaptı.‘Tatbikat NATO’nun ne yapmak istediğini gösterecek’Son NATO liderler zirvesinde NATO’nun yeni stratejik konseptinin belirlendiğini hatırlatan Pekin “Vilnius zirvesinde İsveç'in NATO’ya girmesi gündeme geldi ama asıl önemli olan NATO stratejik konsepti kabul edildi. Bu konsepte göre yapılması gerekenler var. NATO komutanlıkların yeni baştan düzenlenmesi, NATO planların yeni baştan düzenlenmesi, NATO kuvvet yapısının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu tür tatbikatlar ile NATO’nun ABD’nin ne yapmak istediğini kime ne görev verdiğini ortaya çıkartabilir. ABD’nin bu tatbikatı hiç hayra alamet değil. Hindistan son dönemde ciddi miktarda Ermenistan’a silah satıyor. Bu konuda yeni bir çatışma mı öngörülüyor. Yeni yığınak mı yapılıyor. Bütün bunların incelenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230824/ermenistan-basbakani-pasinyan-erivan-baris-anlasmasi-ile-ilgili-yeni-tekliflerini-bakuye-iletti-1074905049.html

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