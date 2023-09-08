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80 yıl önce bugün Kızıl Ordu, Donbass'ın başkentini Nazi Almanyası'ndan kurtardı
80 yıl önce bugün Kızıl Ordu, Donbass'ın başkentini Nazi Almanyası'ndan kurtardı
80 yıl önce 8 Eylül 1943 tarihinde Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu, Donbass bölgesinin başkenti Stalino (şimdiki adıyla... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
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Donbass bölgesinin tamamen kurtarılmasıyla sonuçlanan Donbass taarruz operasyonu, 22 Eylül 1943'e kadar sürdü.
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donbass, büyük vatanseverlik savaşı, sovyetler birliği, kızıl ordu, rusya, фото
donbass, büyük vatanseverlik savaşı, sovyetler birliği, kızıl ordu, rusya, фото

80 yıl önce bugün Kızıl Ordu, Donbass'ın başkentini Nazi Almanyası'ndan kurtardı

17:52 08.09.2023
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80 yıl önce 8 Eylül 1943 tarihinde Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu, Donbass bölgesinin başkenti Stalino (şimdiki adıyla Donetsk) kentini Nazi Almanyası birliklerinden kurtardı.
Donbass bölgesinin tamamen kurtarılmasıyla sonuçlanan Donbass taarruz operasyonu, 22 Eylül 1943'e kadar sürdü.
© Sputnik / Olga Lander / Multimedya arşivine gidinВеликая Отечественная война 1941 - 1945 гг. Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Саперы осматривают местность на наличие мин. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика).
Саперы осматривают местность на наличие мин. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика), июль 1943 - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Olga Lander
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© Sputnik / Vladimir Ivanov / Multimedya arşivine gidinВеликая Отечественная война (1941-1945 гг.). Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков войсками Красной армии в ходе Донбасской стратегической операции. Преступления фашистов и их пособников на территории Донбасса перед отступлением. Сельские жители во время похорон односельчан: женщин, стариков и детей, зверски замученных и убитых гитлеровцами.
Сельские жители во время похорон односельчан, зверски замученных и убитых гитлеровцами на Донбассе - Sputnik Türkiye
2/11
© Sputnik / Vladimir Ivanov
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Samaryi Guraryi / Multimedya arşivine gidinВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Донбасса от немецко-фашистских оккупантов. Щит с надписью "Вперед на Запад" на одной из фронтовых дорог Донецкой области.
Щит с надписью Вперед на Запад на одной из фронтовых дорог Донецкой области, июнь 1943 - Sputnik Türkiye
3/11
© Sputnik / Samaryi Guraryi
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Ryumkin / Multimedya arşivine gidinВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Донбасская стратегическая наступательная операция Красной Армии. Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление и при поддержке Южного фронта прорвали немецкую оборону. Советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами.
Донбасская стратегическая наступательная операция Красной Армии, август 1943 - Sputnik Türkiye
4/11
© Sputnik / Ryumkin
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Boris / Multimedya arşivine gidinВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Южный фронт. Донецкая область. Бои за Донбасс.
Бои за Донбасс, сентябрь 1943 - Sputnik Türkiye
5/11
© Sputnik / Boris
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Olga Lander / Multimedya arşivine gidinВеликая Отечественная война 1941 - 1945 гг. Битва за Донбасс. Подразделения стрелкового корпуса Юго-Западного фронта во время наступления на южном направлении западнее Славянска.
Битва за Донбасс, июль 1943 - Sputnik Türkiye
6/11
© Sputnik / Olga Lander
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Ждановский (Мариупольский) завод Азовсталь им.С.Орджоникидзе. 7 сентября 1943 года при отступлении немецко-фашистские захватчики взорвали почти все агрегаты завода — доменные и мартеновские печи и оборудование. Были уничтожены коксовые батареи коксохимического завода.
Разрушенная фашистами при отступлении воздуходувная станция в Мариуполе, сентябрь 1943 - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinВеликая Отечественная война 1941-1943 гг. В ходе Донбасской стратегической наступательной операции, советские войска разгромили 13 дивизий противника и продвинулись в западном направлении на 300 км. В освобожденном городе Змиев после тяжелых боев. Юго-Западный фронт.
Донбасская стратегическая наступательная операция, август 1943 - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Anatoliy Garanin
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© Sputnik / Israel Ozerskiy / Multimedya arşivine gidinВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. "Шашки наголо!". 4-й гвардейский корпус под командованием генерал-лейтенанта Николая Яковлевича Кириченко во время атаки. Н. Я. Кириченко командовал частями корпуса во время рейдов в тылу противника в ходе Донбасской наступательной операции,
4-й гвардейский корпус во время Донбасской наступательной операции, август 1943 - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Israel Ozerskiy
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinВеликая Отечественная война 1941-1943 гг. Донбасская стратегическая наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Тяжелые бои в районе реки Северский Донец.
Тяжелые бои в районе реки Северский Донец во время Донбасской стратегической наступательной операции, август 1943 - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Anatoliy Garanin
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinВеликая Отечественная война 1941-1943 гг. В ходе Донбасской стратегической наступательной операции, советские войска разгромили 13 дивизий противника и продвинулись в западном направлении на 300 км. Колонна пленных немцев в районе города Змиев. Юго-Западный фронт.
Колонна пленных немцев в районе города Змиев, освобожденного в ходе Донбасской стратегической наступательной операции, сентябрь 1943 - Sputnik Türkiye
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