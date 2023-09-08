80 yıl önce bugün Kızıl Ordu, Donbass'ın başkentini Nazi Almanyası'ndan kurtardı

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Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков войсками Красной армии в ходе Донбасской стратегической операции. Преступления фашистов и их пособников на территории Донбасса перед отступлением. Сельские жители во время похорон односельчан: женщин, стариков и детей, зверски замученных и убитых гитлеровцами.