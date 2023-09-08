https://sputniknews.com.tr/20230908/4-kez-survivora-katilmaya-hazirlanan-nagihan-karadereden-acun-ilicaliya-yanit-1075293527.html

4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'ya yanıt

4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'ya yanıt

Survivor All Star'ın 2. yarışmacısının Nagihan Karadere olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı'nın "SMS yok, meydan senin" sözlerine yanıt geldi. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T10:46+0300

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yaşam

acun ilıcalı

survivor

yarışma

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Survivor 2024 için hazırlıklara devam eden Acun Ilıcalı, dün yaptığı paylaşımda 2. ana kadro yarışmacısının Nagihan Karadere, olduğunu söyleyerek "Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" ifadelerini kullandı.Daha önce yarışmanın performansa dayalı olması gerektiğini ve halk oylamasını doğru bulmadığını söyleyerek Ilıcalı'ya sitem eden Karadere'den cevap gecikmedi. Yeni sezon için iddialı olduğunu belirten Karadere, "Öyleyse Acun Ilıcalı hazırlansın o kupa. Söke söke almaya geliyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230906/acun-ilicali-survivor-all-star-2024te-yarisacak-ilk-ismi-duyurdu-1075234065.html

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acun ilıcalı, survivor, yarışma